Segura de sí misma, Irina también reveló cómo asume el tema de las críticas que pudiera recibir, simplemente enfocada en dar lo mejor durante cada presentación. “Si no quieres que te critiquen no hagas y no digas nada… En nuestro ámbito, siempre estamos expuestos a que la gente dé su opinión, dé su punto de vista. Para mí, esta obra yo dimensiono y entiendo perfectamente la responsabilidad que está sobre mis hombros… Además es un homenaje a Carmen Salinas que la quiero muchísimo…”, explicó.