El ex de Irina Baeva habla de su comentado encuentro con la actriz rusa: ‘Pura buena vibra’

Desde hace semanas Gabriel Soto e Irina Baeva se han visto envueltos en rumores que apuntan a una supuesta crisis en su relación, e incluso una posible ruptura. Estas versiones han partido de la decisión de la pareja de aplazar -en más de una ocasión- sus planes de boda, así como del hecho de que desde hace un tiempo no se les ve juntos. Ellos han reiterado que su noviazgo sigue intacto, y que si están separados se debe a sus proyectos profesionales. El mes pasado, la actriz rusa fue captada charlando con su ex, Emmanuel Palomares, escena que no pasó desapercibida. El actor venezolano ha hablado de este comentado encuentro y ha contado algunos detalles al respecto.

Irina y Gabriel han estado enfocados en sus proyectos profesionales

El mes pasado, a su regreso de Rusia tras visitar a su familia, Irina participó en el especial Fiesta Mexicana, de de Televisa. Durante la grabación de este programa, realizada en el set de la revista TVyNovelas, la actriz se encontró con Emmanuel, con quien tuvo una relación hace varios años.

Dicha publicación difundió las imágenes de la expareja, que se mostró muy feliz de coincidir en aquel momento. Se saludaron y charlaron unos instantes, dejando ver que tras su separación su relación es cordial y hasta amistosa.