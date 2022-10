Las palabras del productor de Gabriel Soto que han alimentado las dudas sobre su relación con Irina Baeva

Tras casi dos años de su compromiso, la esperada boda de Gabriel Soto e Irina Baeva no ha podido ver la luz. La pareja ha tenido que aplazar su enlace matrimonial en más de una ocasión, argumentando que las circunstancias no han favorecido sus planes. Esta situación ha propiciado algunos rumores sobre la solidez de la relación de la pareja, aunque ellos han insistido en que su amor sigue igual de fuerte, pese a que sus agendas profesionales los han mantenido un poco separados. Ha sido precisamente el productor del actual proyecto del actor quien se ha referido a la situación con la actriz rusa, y sin anticiparlo, sus palabras han alimentado las especulaciones.

Los compromisos de la pareja no han permitido que estén juntos por ahora

El productor Nicandro Díaz, quien actualmente trabaja con Gabriel en la telenovela Mi Camino es Amarte, fue abordado por la prensa recientemente, con quien habló de los pormenores de este melodrama que se estrenará en Televisa el próximo 7 de noviembre.

El tema de la pospuesta boda de Gabriel no tardó en surgir en este encuentro, y Díaz mostró cierta sorpresa al ser cuestionado sobre el tema. “¿Cuál boda?”, comentó un poco desconcertado cuando le preguntaron si asistiría al enlace del actor, el cual se ha dicho tendrá lugar el próximo año.

“¿Ah, sí? Yo pensé que ya no andaban”, expresó sincero cuando le mencionaron el enlace del galán de telenovelas con Irina. La espontánea reacción de Nicandro dejó ver su comunicación con la estrella de su nueva producción se centra más en el ámbito profesional.

Gabriel está centrado en las grabaciones de su telenovela

“Es que la verdad no he hablado con él de eso”, confesó. “Somos amigos y todo, pero no nos ponemos a platicar de eso”, comentó. De hecho, reveló que hasta el momento no le han hecho llegar ninguna invitación para el enlace. “A mí no me ha invitado, que sirva este medio para ‘a ver Gabriel, no seas gacho, me invitas’”, agregó en tono bromista.

Díaz reconoció que ha visto publicaciones respecto a la supuesta ruptura de Gabriel e Irina, sin embargo, reiteró que el actor no le ha mencionado nada al respecto. “No me ha dicho nada… Que no tiene por qué decirme, pero no tengo conocimiento de eso”, señaló. “Lo veo en paz”, dijo Nicandro cuando le preguntaron si lo ha visto feliz.