Irina Baeva calla rumores de separación e infidelidad con Gabriel Soto: ‘Es la verdad, estamos bien’

En medio de los rumores sobre su separación, Irina Baeva reiteró a los medios de comunicación que las cosas conGabriel Soto están bien y que siguen juntos. Estas declaraciones se dan a unos días de que los rumores sobre el fin de su compromiso tomaran fuerza, ya que desde hace tiempo no se les ve juntos y en sus redes sociales no han compartidos fotos ni videos como solían hacer. “No chicos, no es cierto”, contestó la actriz de origen ruso a los medios, quienes la cuestionaron sobre la supuesta separación con Gabriel Soto.

©@gabrielsoto



Gabriel Soto e Irina Baeva se comprometieron en octubre de 2020, en el día del cumpleaños de ella

“Ustedes han platicado muchas veces con él”, agregó la artista, refiriéndose a las ocasiones en las que su prometido ha dicho ante las cámaras que están bien. “Nosotros siempre se los decimos a ustedes, nada más que no sé porque la gente no nos cree, pero es la verdad, estamos bien”, agregó.

La estrella de telenovelas como Vino el amor también contestó las preguntas acerca del supuesto romance con Britt George, un productor de Hollywood con el que fue relacionada hace unas semanas. Los reportes de esta supuesta relación habrían surgido luego de que ella pasara un tiempo en Nueva York tomando un curso de actuación.

©Christopher Esqueda



Gabriel Soto e Irina Baeva llevan un tiempo sin compartir fotos juntos en las redes

“¡Ay no! De verdad que nada qué ver”, dijo la artista de 29 años sobre la supuesta aventura con el director con el que fue relacionada. “Yo creo que ustedes saben mucho más de él que yo. Es un compañero de escuela donde yo tomé un curso junto a las 11 personas que están en la foto, más mis tres maestros. Nada que ver no sé quien hizo esa investigación, es un absurdo. No hay nada”, indicó la actriz hablando de una imagen en redes en la que aparece con sus compañeros de curso y el mencionado actor, quien ha aparecido en producciones como She Hulk.