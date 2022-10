Kourtney Kardashian cuenta por qué no vive con su esposo, Travis Barker

Kourtney Kardashian y Travis Barker celebraron una de las bodas más sonadas y esperadas de todo 2022. Después de comprometerse a finales del año pasado, la pareja se dio el “sí, acepto” en tres ocasiones distintas. La primera en una boda en Las Vegas, que por muy romántica que fuera no tuvo validez oficial. La segunda fue por el civil en Santa Bárbara, California; y la tercera, a mediados de mayo en una celebración en un castillo italiano, en Portofino, Italia. Sin embargo, no muchas cosas han cambiado para la pareja, ya que Kourtney reveló que aún no viven juntos.

“Estamos poniendo las cosas en su lugar. Hacemos una cena familiar todos los domingos por la noche con todos los chicos en su casa”, contó la hermana de Kim Kardashian una charla para el podcast Not Skinny But Not Fat de Dear Media de Amanda Hirsch.

La familia pasó a ser numerosa, primero por los hijos que Kourtney tuvo con Scott Disick: Mason, Penelope y Reign; y también con los de Travis: Alabama y Landon.

La también estrella de The Kardashians agregó que en algún punto tendrán una casa para todos, aunque las cosas por ahora no son tan complicadas ya que ambos viven en el mismo vecindario en California.

“Queremos que nuestros hijos también se sientan cómodos y ambos han vivido en sus casas toda su vida, en su mayor parte; y cada uno tiene sus habitaciones. Además, estamos a una cuadra de distancia”, explicó sobre cómo se las han arreglado para estar juntos pero cada uno en su lugar.

Acuerdos que ambos respetan

Esto no quiere decir que todas las noches Kourtney se va a casa y Travis a la suya para volverse a ver por la mañana. La pareja se acomoda a los horarios de cada quien y suelen compartir momentos juntos, como lo explicó Kourt. “Todavía hay noches en las que nos quedamos en la casa de cada uno. Pero me levanto a las 6 am y compartimos el auto todas las mañanas”, contó.

“Después voy directamente a su casa a tomar mi matcha, que él ya tiene listo para mí. Hablamos, pasamos el rato y hacemos ejercicio juntos, después comenzamos nuestro día”, reveló sobre su rutina como marido y mujer.

Por las noches, Travis pasa a verla sin falta. Y aunque han estado en busca de una gran casa para la nueva familia que formaron, aún no han encontrado un lugar que les agrade por completo para convertirlo en su hogar.