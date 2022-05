Kourtney Kardashian sufre ataque de ansiedad al revelar que rompió su anillo de compromiso

Durante el más reciente episodio de la serie The Kardashians, Kourtney Kardashian confesó haber vivido uno de los episodios más frustrantes para ella que le provocó un ataque de histeria en frente de su familia. Y es que la empresaria de 43 años, le reveló a su madre, Kris Jenner, que pisó por accidente el valioso anillo de compromiso que le obsequió Travis Barker. El relato comenzó cuando la matriarca del famoso clan notó que su hija no llevaba puesto el aro.

Kourtney Kardashian rompe su anillo de compromiso

Tras el cuestionamiento, Kourtney explicó que la preciada joya Lorraine Schwartz estaba siendo reparada debido a “un accidente”. El episodio fue grabado poco después de la romántica propuesta que le hiciera el baterista de Blink-182 en California, el pasado mes de octubre 2021. Así contó ella misma el incidente que le provocó una crisis nerviosa.

“Probablemente sea una de las peores cosas que he hecho en toda mi vida, por cierto. Estoy sentada en el suelo doblando sudaderas y me quité el anillo y lo puse a mi lado en el suelo, pensando que estaría seguro junto a mí. Luego, tuve que ir a poner algo encima de mi armario y cuando me bajé, pisé el anillo”, señaló al quebrar la sortija valorada en un millón de dólares.

“No he parado de llorar como una histérica durante horas y luego llamé a Travis para decirle que había hecho algo terrible”, continúo su angustioso relato.

La pareja se comprometió en octubre de 2021

Para fortuna de todos, el anillo se pudo arreglar y Koutney lo ha estado usando sin mayores contratiempos. Del mismo modo, la mayor de la familia comentó sobre lo especial que es aquel símbolo de su amor con su futuro esposo.