Shane, el talentoso hijo de Taylor Hawkins da un último adiós a su padre en la batería

Alison Hawkins, viuda de Taylor y madre de Shane, tenía sentimientos encontrados, pero siempre sonriente por el cálido recibimiento del público y la banda a su hijo. La familia del baterista estuvo presente durante todo el concierto, escuchando anécdotas de la increíble persona que fue Taylor y cómo con su personalidad logró dejar una huella en la gente que ahora se reunía para homenajearlo como lo merece.

El dolor de Dave Grohl

Esta es la primera ocasión que Foo Fighters pisa un escenario desde que, a finales de marzo pasado, Taylor Hawkins falleció a los 50 años de manera inesperada mientras se encontraban de gira por Bogotá, Colombia. La emoción de estar tocando una vez más, ahora sin su gran amigo, fue un doloroso recuerdo para Dave Grohl, el vocalista y líder de la banda, quien no pudo aguantar las lágrimas al interpretar Times Like These y estalló en llanto ante el grito del público.