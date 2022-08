Zeta Bosio y Estefi Iracet lanzan HitMe!, una plataforma en busca de nuevo talento musical

¿Cuál es su secreto para trabajar y vivir juntos, ese lado de la pareja que puede resultar complicado?

Zeta: “¡Sí, es complicado! (Risas). Cuando trabajas desde casa a veces es difícil poner los límites, más en cuestiones de producción que explota la bomba en la madrugada, por los horarios de trabajo. Pero después de tantos años es parte de nuestra relación”.

Estefi: “Como en todo trabajo, siempre hay cosas que vas a disfrutar más y cosas que no tanto. En nuestro caso, que trabajamos juntos, no sólo es eso; sino que también nuestra base, en este momento, es nuestra casa, nuestro hogar. Es compartir un montón de situaciones, pero es lindo. Tiene sus momentos en los que quizá necesitas un poquito de aire porque estamos todo el tiempo juntos y en casa. Entonces tengo que buscar algo más, me voy al gimnasio, a hacer una salida con amigos... pero fuera de ese ratito de aire, está bueno trabajar juntos.

También es clave cuando tenemos a distintas personas en nuestro equipo que nos ayudan y nos asisten para también no estar los dos todo el tiempo encima del otro, porque son muchos proyectos. Por eso decía que a mí me gusta mucho ser DJ, porque es mi momento en el que soy artista, particularmente lo disfruto por eso, ya que el resto del día mi trabajo es el de manager: entregar cuentas, contratos y decenas de mails. Ese trabajo agota”.

Zeta: “¡Y el de padres! De repente estamos con Anastasia hablando de una cosa que se puede estar complicando”.

Estefi: “Respondiendo concretamente, lo que todos ven en las fotos que publicamos en las redes sociales, ese es el momento más mágico, cuando sales al show, te expones y sacas a ese artista que llevas dentro. No hay manera de que no puedas sonreír si estás pasándola lindo y con la persona que amas compartiendo la música que te gusta”.