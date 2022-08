Foo Fighters regresa a los escenarios en honor a Taylor Hawkins

Foo Fighters están listos para regresar a los escenarios luego de haber hecho una pausa tras el inesperado fallecimiento de su baterista, Taylor Hawkins. Dos primeras dos fechas que estarán marcadas por el recuerdo, pues están inspiradas en honor y como un gran homenaje para el amigo que estuvo tocando con ellos desde 1997, y que anunciaron como Foo Fighters and the Hawkins Family Presents Taylor Hawkins Tribute Concert.

La primera de ellas será en el estadio Wembley de Londres el próximo 3 de septiembre. Como es de esperarse, miles de fans de la banda desearían ir, pero los lugares son limitados; por ello el grupo transmitirá el concierto en diversas plataformas de streaming para que el mundo entero sea testigo de estos shows, entre ellas Paramount + -en Estados Unidos-, Pluto TV –internacionalmente- y el canal de YouTube de MTV –a nivel global-.

“Para nuestro querido amigo, nuestro compañero rudo de banda, nuestro querido hermano… Foo Fighters y la familia Hawkins traen los conciertos tributo a Taylor Hawkins”, anunció la banda de rock en sus perfiles de redes sociales.

Taylor no sólo era un gran baterista, sino también un ser humano excepcional que conquistó el corazón de varios colegas rockeros. Por ello es que este concierto en su honor tendrá invitados especiales como Travis Barker (Blink 182) , John Paul Jones (Led Zeppelin), Brian May y Roger Taylor (Queen), Geddy Lee y Alex Lifeson (Rush), Liam Gallagher (Oasis, Beady Eye), Krist Novoselic (Nirvana), Lars Ulrich (Metallica), Stewart Copeland (The Police), Chrissie Hynde (Pretenders), Brian Johnson (AC/DC), Dave Chappelle, Chris Rock y Nandi Bushell, una niña prodigio en la batería que también tuvo un momento junto a Taylor.

La segunda fecha será el 27 de septiembre en el Kia Forum de Los Ángeles. A diferencia de la primera, aún no es seguro si se transmitirá online. John Paul Jones, Brian May, Roger Taylor, Geddy Lee, Alex Lifeson y Krist Novoselic volverán a tocar con el grupo, y a ellos se suman otros artistas como Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Miley Cyrus, Brad Wilk (Rage Against the Machine), Alanis Morissette, Joan Jett, P!nk, Gene Simmons, Nikki Sixx, Mark Ronson, LeAnn Rimes y Joe Elliott (Def Leppard).

El adiós a Taylor Hawkins

Casi cinco meses atrás, el 25 de marzo, a los 50 años, Taylor falleció de forma inesperada en una habitación del hotel Casa Medina, en Bogotá, Colombia. Hawkins estaba de gira con el grupo y habrían hecho una llamada a emergencias por un dolor en el pecho del que se quejaba. Desafortunadamente, cuando llegaron a su habitación, el baterista había fallecido.