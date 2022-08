Bad Bunny, el primer cantante de habla no inglesa en ganar ‘Artista del Año’ en los VMA de MTV

Este no fue un fin de semana casual para Bad Bunny. Su nombre era de los más mencionados en los premios Video Music Awards (VMA) 2022 de MTV. El puertorriqueño destacaba con nominaciones en las categorías Mejor Premio Latino, Mejor Álbum del Año y Canción del Verano; además de Artista del Año, un galardón que no sólo se llevó a casa, sino que hizo hizo historia al convertirse en el primer artista de habla no inglesa en alzarse con esta estatuilla en la historia de los VMAs.

Desde el estadio Yankee en Nueva York, en donde el cantante daba un show como parte de su gira World’s Hottest Tour, hizo una transmisión para la entrega de premios que se llevaba a cabo al mismo tiempo en el Prudential Center de Nueva Jersey.

Luego de una memorable interpretación de su éxito Tití Me Preguntó, Bad Bunny recibió el premio que mostró al público presente, muy agradecido por este reconocimiento más su carrera. “Muchas gracias, Nueva York, ¡orgullo latino! De corazón no tengo palabras para describir lo que siento, el orgullo que siento de estar en el Yankee Stadium recibiendo este premio”, expresó alzando la estatuilla del legendario astronauta del canal musical.

El intérprete de Me Porto Bonito obtuvo el premio a Artista del Año rebasando en fama y popularidad a otros grandes nominados como Drake, Ed Sheeran, Harry Styles, Jack Harlow, Lil Nas X y Lizzo; quienes también tuvieron grandes éxitos durante 2021 y parte de 2022, la ventana considerada para considerar a los competidores, siendo el público quien eligió al ganador.

“Yo siempre creí, desde el principio, que yo podía llegar a ser grande, que yo podía llegar a ser uno de los mejores cantantes del mundo sin tener que cambiar mi cultura, mi lengua, mi idioma, mi jerga; yo soy Benito Antonio Martínez de Puerto Rico para el mundo entero”, agregó el cantante en su discurso, para después continuar con su show en Nueva York.

Taylor Swift, la otra gran ganadora de la noche

Otra gran estrella que brilló en los MVAs 2022 fue Taylor Swift que con su tema All Too Well (Taylor’s Version) alcanzó cinco nominaciones, llevándose el premio a Video del año, Mejor Dirección y Mejor Video de Larga Duración. “Me siento muy honrada por haber sido reconocida entre tantos artistas increíbles en esta categoría. Me siento muy feliz que cuatro de los directores de video del año son mujeres, ¡estoy agradecida por lo que hicimos!“, expresó para después anunciar que su nuevo disco saldrá el 21 de octubre.

Durante la noche, los ánimos estuvieron hasta el cielo con las presentaciones en vivo de Blackpink, J Balvin ft. Ryan Castro, Maneskin y Lizzo. Nicky Minaj fue conductora y también cantó en la entrega haciendo un recorrido musical por su carrera.