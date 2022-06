Bad Bunny revela quién lo animó a pintarse las uñas

Lo admiren o no, Bad Bunny es conocido en el mundo entero por su música y por sus looks. Además de poner a cantar a más de una generación, el colombiano es un ícono fashionista que da de qué hablar con sus looks, como lo hizo en el ascenso de su carrera cuando apareció con las uñas pintadas, algo que poco tiempo después vemos como uno de sus símbolos de identidad y que otros cantantes han replicado. Pero ¿quién o motivó a llevar este toque que solía ser visto como algo únicamente femenino?

Fue un día común, sin nada en mente más que pasar un rato tranquilo con su novia, Gabriela Berlingeri, cuando ella le pintó las uñas. Le gustó tanto que empezó a pintarlas él mismo, pero jamás con ideas de revolucionar a sus seguidores, imponer moda o romper estereotipos.

“Cuando empecé a pintarme las uñas yo no estaba pensando que el mundo iba a enloquecer. Tampoco que los hombres latinos iban a decir: ‘¡Hey, muchacho!’, y tampoco estaba pensando en que después de eso más hombres lo iban a hacer”, confesó en su reciente charla con GQ.

Otro sueño hecho realidad

Lejos de los comentarios que levanta cada vez que se presenta en un evento público, como la Met Gala, Benito Antonio Martínez Ocasio se enfoca en su propia felicidad, no sólo sobre el escenario o en el estudio, sino cumpliendo los sueños que alguna vez tuvo en sus años formativos. Y con la fama que hoy posee, logró convertirse en cronista deportivo por una noche.

Desde mayo de 2021, el cantante es codueño de los Cangrejos de Santurce, y este lunes el equipo se enfrentó a los Gigantes de Carolina en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, en Puerto Rico. “Siempre lo veo en televisión, o si no, lo veo al lado de la duela. Hoy lo voy a ver desde acá, desde las gradas con la gente, y tratar de llevar la narración lo más divertida y fluida”, expresó sobre esta nueva experiencia, un nuevo sueño hecho realidad.

