Bad Bunny asegura que Gabriela Berlingeri es su mejor amiga: ‘Puede tener los novios que quiera’

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri parecían haber dado un gran paso en su relación, al menos de forma simbólica cuando parecieron frente al altar en el video de Titi Me Preguntó, una boda que sus fans piden a gritos en la vida real. Sin embargo, ese día podría nunca llegar según las recientes declaraciones del cantante, quien aseguró que entre ellos no existe un noviazgo, pero sí una gran amistad.

©Bad Bunny





“Ustedes no saben nada. Gabriela y yo somos tan íntimos amigos, somos best friends”, contó en entrevista, según reportes de Univision. Su respuesta impactó a sus fans, quienes desde hace casi cinco años lo han relacionado sentimentalmente con la modelo de 28 años.

Incluso aseguró que si llegamos a verla con alguien más no hay ningún problema: “Si quiere tener un novio, lo puede tener porque somos mejores amigos. Igual yo, si me encuentro una novia la puedo tener”. sin embargo, hubo quienes encontraron en las declaraciones del cantante un tono sarcástico sumado a que no veía hacia la cámara cuando hablaba del tema.

Decidido a mantener el misterio, explicó que nadie sabe en realidad lo que sucede en su vida personal: “Somos besties. Me dicen: ‘Gabriela es tu novia, es tu esposa, es tu mujer’. ¡Nadie sabe! Gabriela y yo somos mejores amigos ahora mismo”.

Gabriela en la vida de Bad Bunny

La pareja habría estado saliendo desde 2017, y fue él mismo quien aseguró a Rolling Stone que “estaba con alguien” durante la cuarentena por COVID. “Ella es muy especial en mi vida. Esta cuarentena me ha hecho comprender que ella es la mejor compañera que podría tener”. En 2020 empezaron a mostrar más fotos juntos e incluso fueron vistos besándose durante un evento público.

A mediados de ese año, Gabriela apareció en sus redes sociales con un misterioso anillo que desató los rumores de compromiso. Hace unas semanas, Benito Antonio Martínez Ocasio, su nombre real, aseguró a GQ que quería mantener su vida privada lejos del ojo público. “No saben si estoy casado, ¿sabes? Tal vez ya estamos casados y la gente no lo sabe”. Y para evitar que se hicieran más especulaciones al respecto, explicó: “Sólo estoy diciendo eso. No estoy casado”. Días más tarde los vimos vestidos de novios en el clip Titi Me Preguntó.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.