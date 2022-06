Bad Bunny se casa con su novia en ‘Tití Me Preguntó’, Mau y Ricky sufren por amor y Christian Nodal se enfoca en su música

Gerardo Ortiz - Modo Crudo

El primer sencillo que se da a conocer del próximo álbum de estudio del cantautor que saldrá este año. A ritmo de banda sinaloense Ortiz interpreta esta canción con mucho sentimiento y delicadeza para todo su público enamorado. La canción habla de una persona despechada que cura las penas con el alcohol.

Yeah Yeah Yeahs ft. Perfume Genius - Spitting off the Edge of the World

Tras nueve años de silencio, el grupo neoyorquino regresa a la escena musical con Cool it Down, su nuevo álbum, del que ya pudimos escuchar Spitting off the Edge of the World. Un disco y una canción con la que Karen O, Nick Zinner y Brian Chase nos hacen sentir como si estuviéramos en aquella época alternativa de principios de los 2000.