Clarissa Molina, lista para pasar por el altar, revela en dónde será su boda con Vicente Saavedra

Las pequeñas probablemente tendrán un papel muy importante en la boda de papá y es que, de no ser por ellas, el compromiso pudo haberse aplazado más. “Se empezaron a dar cuenta que como nunca les mostraba fotos y videos con Clarissa, hasta que la mayor me dijo: ‘Papá, cásate’. Esa fue la señal y luego fui a hablar con los padres de Clarissa. Su mamá se me echó a llorar, hablé con mi familia, con mi mamá y nos felicitó”, reveló Vicente en una reciente entrevista con HOLA! USA.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.