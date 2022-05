Clarissa Molina celebra la graduación de la hija de su futuro esposo

¿Cómo se llevan las hijas de él con Clarissa?

En una reciente entrevista con HOLA! USA, en la que los enamorados hablaron de su compromiso, Vicente reveló cómo fue que le dio la noticia a sus hijas de que se casaría con Clarissa.

“Aba Mar tiene 13, la de en medio se llama Gia Isabela, tiene 11 años y Miabella 3. Las dos grandes me han visto pasar a mí por situaciones, momentos difíciles”, dijo el empresario. “Se empezaron a dar cuenta que como nunca les mostraba fotos y videos con Clarissa, hasta que la mayor me dijo: ‘Papá, cásate’. Esa fue la señal y luego fui a hablar con los padres de Clarissa. Su mamá se me echó a llorar, hablé con mi familia, con mi mamá y nos felicitó”.

