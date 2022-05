¿Qué opina Dayanara Torres del compromiso de Marc Anthony y Nadia Ferreira?

Marc Anthony y Nadia Ferreira están muy enamorados y listos para dar el siguiente paso en su relación. La semana pasada la Miss Paraguay anunciaba en sus redes sociales que se había comprometido con el cantante, una noticia que los tiene eufóricos. La buena nueva dio la vuelta al mundo, todos hablaban de ello en el showbiz, y por supuesto que Dayanara Torres se enteró de la dicha que invade a su exesposo y padre de sus hijos.

Para la ex Miss Universo, esta también es una gran noticia, y así lo dejó ver en su visita al programa de Telemundo, La Mesa Caliente. “Yo, como siempre le he deseado en todas sus relaciones lo mejor. Es el padre de mis hijos, le tengo mucho respeto especialmente por ellos”, dijo cuando salió el tema en su charla junto a Giselle Blondet, Verónica Bastos, Myrka Dellanos y Alix Aspe.

“Mis hijos lo ven, es su padre. Y siempre le he deseado lo mejor. Ahora y para siempre se lo desearé. Es una persona muy importante para mis hijos y para sus vidas”, agregó.

Dayanara y Marc estuvieron casados del 2000 al 2004, tiempo en el que formaron una familia con sus hijos Cristian y Ryan. Las cosas no funcionaron entre ellos, pero el respeto entre ambos permanece por el vínculo tan especial que comparten.

Dayanara Torres y su nueva vida con los chicos en el college

Ahora que Ryan, su hijo menor, se graduó del high school, Dayanara Torres se enfrenta a una nueva realidad en la que en su hogar ya no están los chicos. Cristian se marchó hace dos años a Nueva York a estudiar ilustración, y ahora el menor emprende su propio camino, haciendo que la presentadora de TV inicie una nueva etapa en su vida.

“Creo que es el momento de mudarme (a Miami), de venirme con familia. Aquí vive mi hermana, mi mamá, estoy mucho más cerca de Puerto Rico. Pero sí, de que me dio duro, me dio duro”, relató. Pero el amor no conoce de distancias y apenas hace unos días fue de sorpresa con su mamá y Ryan a visitar a Cristian.