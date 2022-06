Christian Nodal y J Balvin, una batalla virtual que inició por una broma

El nuevo look rubio de Christian Nodal dio mucho de qué hablar, y los memes no se hicieron esperar. Incluso hubo quienes lo comparaban con otros cantantes como J Balvin. Hasta ahí, todo parecía normal y sin molestarle al mexicano. Sin embargo, Balvin se quiso sumar al trend y compartió la foto de Nodal junto a una propia con el mismo color de pelo, escribió: “Encuentra las diferencias” y lo etiquetó junto a emojis riendo, algo que ya no le pareció nada gracioso al intérprete de Botella tras Botella y que detonó una guerra virtual entre los dos.

En sus historias, Christian contestó: “Que yo sí tengo talento carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo”. Cuando todo parecía olvidado, el cantante de Adiós Amor, publicó una story desde su auto con BZRP Music Sessions #49 de Residente de fondo y escribió: “Lo siento, yo también amanecí bromista”.

Claro que Balvin no se quedó callado y publicó una foto con un filtro que ponía en su cara el nombre de Belinda, la ex de Nodal. “Nota: sobre la foto anterior, sin ninguna mala intención, pero la foto se Be linda”, escribió Balvin. Y es que la ruptura entre los dos es otro tema que también puso al mexicano en la mira y del que, asegura, se está recuperando. Y ahí sí que se sintió agredido.

La canción de Nodal en respuesta a Balvin

Con mucho que decir al respecto, Christian Nodal respondió en sus historias que el filtro con el nombre de su ex ya era cruzar la línea e hizo referencia a la batalla de salud mental de la que Balvin se ha expresado en más de una ocasión.

Muy molesto, expresó: “Miren, mi gente, este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es nada coherente que tiene un documental hablando de la paz, la salud mental, de vibras y energías, pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores sube una foto para que hagan burla de mí donde claramente me estoy levantando de algo muy feo que viví”.