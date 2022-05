Abuelita y mamá de Christian Nodal salen en su defensa en medio de la polémica con Belinda

Cuando parecía que las cosas entre Christian Nodal y Belinda se calmarían un poco, la polémica se aviva con los mensajes que su mamá, Christy, y su abuelita, Elena Silvia Jiménez, hicieron públicos para defender al cantante. Directas y sin filtro, las mujeres que más aman a Nodal compartieron su opinión sobre lo que sucede con él tras su muy sonada ruptura con Beli y la batalla de mensajes en la que se ha visto envuelta incluso la mamá de la actriz, Belinda Schüll, quien aplaudió un comentario en el que calificaban como “naco” al ex de su hija y le pedían que no permitiera que volvieran a estar juntos.

©Elena Silvia Jimenez Madrid





“Y para todas y todos los que piensan que es naco porque no es de ojo azul y tez blanca, seoras, están equivocadas”, escribió elena Silvia en Facebook. Evidentemente molesta por todo lo que pasa con su nieto, decidió no guardar más silencio y agregó: “Hay lobos con piel de cordero y esas son finas vividoras que en mi tierra se les llama p...as a quien va de hombre en hombre”.

La abuelita de Nodal no mencionó nombres, aunque resulta bastante obvio a quién se dirigía. “Ah, se me olvidaba que es blanca con ojo azul. Perdón, disculpen ustedes”, anotó con cierta ironía.

Christy, mamá del cantante, tampoco se quedó callada y un poco más sutil, en sus historias de Instagram publicó: “No es necesario mostrar belleza a los ciegos ni decir verdades a los sordos... Basta con no mentir al que te escucha ni decepcionar al que confió en ti”.

La señora Nodal continuó: “Las palabras conquistan temporalmente... Pero los hechos... esos sí nos ganan o nos pierden para siempre”, expresó, dando a entender que aún hay muchas cosas que contar sobre el motivo por el que la pareja rompió su compromiso de boda a pesar de lucir muy enamorados.

Christian Nodal asegura que intentó llamar a Belinda

A principios de semana, veíamos a Nodal enfocado en su carrera y a Belinda disfrutando de las promociones de su serie Bienvenidos a Edén, ambos se veían tranquilos y, aparentemente, habían pasado la página. Sin embargo, luego de que la mamá de Belinda aplaudiera el comentario en el que llaman “naco” a Nodal, y publicara de forma indirecta para él: “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”, el cantante no se contuvo y estalló todo.

El intérprete de Botella Tras Botella hizo pública una conversación en la que su ex le pedía dinero para arreglarse los dientes, además de una parte para sus papás. “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, escribió en respuesta para mamá Beli.