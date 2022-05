Belinda obtiene predicciones del tarot sobre el futuro de su vida amorosa

Han pasado más de tres meses desde que Belinda y Christian Nodal anunciaron la ruptura de su compromiso al decidir tomar caminos separados. En esos trotes nuevos, la cantante enrumbó hacia España con la finalidad de retomar su carrera actoral y promover su nueva serie, Bienvenidos a Edén (Netflix). Luego de cumplir con una favorable gira de medios por el país europeo, la intérprete acudió dónde una tarotista para descifrar su porvenir en todo sentido.

©@belindapop



El tarot revela a Belinda quién será su próximo amor

Tras conversar con la pitonisa, que fue parte de un sketch para Netflix, sobre algunos temas de su vida personal, se contactó con una persona muy especial a la cual ella quería mucho y que recientemente perdió: su querida abuela.

“A la persona que más he amado en mi vida, era mi abuela. Ella vivía justo aquí en Madrid y siempre me llevaba al casino, al bingo [...] Justo falleció hace un año cuando empecé a trabajar en este proyecto “Bienvenidos a Edén”, llegué dos días y dos días después ya no estaba y no me pude despedir de ella y decirle que estaba trabajando aquí, era su sueño más grande”, comentó.

Luego, tres cartas marcaron el futuro de Belinda: Los Enamorados, el Carro y la Emperatriz. La vidente empezó a explicar el significado de cada una y le vaticinó en general buena suerte en sus próximos pasos, sobre todo en el tema amoroso. Como era evidente, aquí saltaron las preguntas para la ex de Nodal.

“¿Voy a tener un novio español?”, consultó la mexicana, a lo cual la experta replicó que tendrá muchas salidas románticas con personas; pero que no tendrá una pareja en definitiva, al menos en España.

Finalmente, el consejo de la vidente fue que no se complique con las cosas y que las deje fluir. “No te debes resistir a los cambios, no te obseques con las cosas, ¡déjalo estar!”, señaló. ¿Será que el tarot acertó con Belinda?, el tiempo dirá.