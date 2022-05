Christian Nodal expone los mensajes en los que Belinda le pedía dinero

El drama entre Belinda y Christian Nodal continuá... Este miércoles, en las primeras horas de la mañana, el intérprete de Botella tras botella compartió con sus seguidores las conversaciones en las que la cantante le pedía dinero para sus gastos y los de sus padres. Esta publicación, al parecer, es en respuesta a las interacciones en las redes sociales que la madre de ‘Beli’, la señora Belinda Schull, ha tenido en las últimas horas.

©Abelardo Baez @abebaezo



La pareja terminó su noviazgo en febrero pasado y desde entonces, están inmersos en rumores

En su cuenta de Twitter, donde tiene más de 600 mil seguidores, el cantante de 23 años publicó el siguiente tuit acompañado del screenshot de una conversación de WhatsApp, en la que la cantante le pedía dinero para un tratamiento dental.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mí. Cuando me cansé de dar se acabo todo”, escribió el intérprete en su mensaje.

Los textos en WhatssApp de Belinda decían lo siguiente: “Amor ¿Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? Ósea no te va a llegar algo de dinero esta semana? Aparte de lo de mis papás? Para que me los pueda arreglar? (sic)”.

Minutos después de la petición, la cantante vuelve a escribir, pero con un tono diferente: “Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente. Ni con nada, sabía que esto iba a pasar. Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”.

Una de las fanáticas de Nodal comentó que él no tenía por qué dar explicaciones, a lo que él respondió: “Sí tengo porque quiero enfocar mi carrera en dar amor desde lo más profundo para el mundo. Y con esta gente necia jalándome no lo voy a lograr. Necesito sacar a esos fantasmas que atormentan”.