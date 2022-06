Esto es lo que se sabe la hospitalización de Travis Barker, esposo de Kourtney Kardashian

En cuanto al hijo mayor de Travis, Landon Asher Barker, de 18 años, este se ha mantenido al margen y en sus redes sociales no ha compartido nada referente a la situación actual de su papá. Lo mismo sucede con Aitana de la Hoya, a quien Travis considera como una hija más. La jovencita es fruto de la relación que Shanna Lynn Moakler, ex de Travis, y el promotor deportivo Óscar de la Hoya. Cuando la pareja se separó, Shanna se casó con Travis, por lo que él se hizo cargo de Aitana. Aunque la relación entre Travis y Shanna Lynn no funcionó, el baterista tiene una relación cercana con Aitana.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.