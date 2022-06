Johnny Depp y Selena Quintanilla trabajaron juntos en esta película, ¿la recuerdas?

Aunque en meses recientes Johnny Depp se hizo viral por el juicio contra su ex, Amber Heard, el actor tiene una vasta carrera en Hollywood mucho antes de su rol en cintas como Pirates of the Caribbean. Y en la década de los 90s, cuando su nombre empezaba a pegar fuerte en las carteleras, tuvo la oportunidad de trabajar con otra gran artista que pisaba fuerte, Selena Quintanilla. La reina del Tex-Mex no sólo tenía pasión por la música, sino también por la actuación, y el sueño de ambos de triunfar con su talento los llevó a coincidir en la cinta Don Juan DeMarco.

©Don Juan DeMarco





Dirigida por Francis Ford Coppola, la historia sigue a un psiquiatra interpretado por Marlon Brando a sólo 10 días de su retio. Pero él y su esposa se enfrentan a un caso peculiar, el de Don Juan DeMarco, el papel de Johnny Depp, un hombre con depresión quien asegura ser el verdadero Don Juan.

Durante la cinta podemos ver a Selena cantando con estilo mexicano. La joven de entonces 22 años daba una serenata al psicólogo y su pareja durante una cena romántica en un restaurante. “Es un pedacito cortito. Soy una cantante de música de mariachi”, reveló muy contenta Selena hace casi 30 años en entrevista sobre su participación en el filme.

Por si fuera poco, la intérprete de Amor Prohibido participó en el soundtrack de la cinta con cuatro temas. En los créditos no aparece con su nombre tan icónico como lo conocemos, sino como “Cantante (Singer)” y con el nombre Selena Perez.

Selena jamás vio la película

A la cantante le emocionaba mucho este tipo de proyectos en los que no sólo cantaba para el mundo entero, sino que también dejaba ver sus dotes como actriz.