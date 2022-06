Amber Heard afirma que aún ama a Johnny Depp: ‘Lo amo, lo amé con todo mi corazón’

Del mismo modo, la actriz hizo un alto para reflexionar sobre los ataques que ha recibido en las redes sociales a raíz de su exposición global con este juicio. “No soy una buena víctima, lo entiendo. No soy una víctima simpática, no soy una víctima perfecta; pero, cuando testifiqué, le pedí al jurado que me viera y escuchara mis propias palabras”, puntualizó.

También exteriorizó su miedo de volver a ser demandada por Depp y que eso la obliga de alguna manera a mantenerse en silencio, porque se siente nerviosa de hablar.

“Tengo miedo de que haga lo que haga, diga lo que diga o lo diga como lo diga, cada paso que dé supondrá otra oportunidad para este tipo de silenciamiento”, argumentó ante el cuestionamiento de Guthrie sobre la preocupación palpante de que su exeposo la pueda denunciar en el futuro.

