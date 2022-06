Johnny Depp gana la demanda contra su ex, Amber Heard

Johnny Depp ganó la demanda por difamación que puso en contra de su ex, Amber Heard. Este miércoles, el jurado hizo público el veredicto en la Corte de Fairfax, Virginia, en donde, desde hace seis semanas vimos a ambas partes testificar sobre los conflictos en su relación, convirtiéndose en uno de los juicios más mediáticos de las celebridades.

©Especial



La reacción de Amber Heard al escuchar el veredicto

De manera uniforme, el jurado encontró que las acusaciones de Heard fueron hechas con alevosía, y la actriz deberá pagar 10 millones de dólares en compensación por daños, además de cinco millones por sanción.

Sin embargo, también fallaron a favor de Heard, quien ganó una contrademanda por difamación y recibirá dos millones de dólares. Esto luego de que Johnny la acusara de haber inventado con sus amigos una historia falsa a los policías en contra del actor.

A diferencia de Amber, Johnny no estuvo presente en el juzgado para escuchar el veredicto, aunque sí pudimos ver a su equipo legal, que cobró fama y despertó la simpatía de los internautas durante el juicio. La actriz, por su parte, estuvo atenta de lo que el jurado tenía que decir.

El origen del juicio

Johnny Depp y Amber Heard se conocieron en 2012 durante el rodaje de Diario de un Seductor. En 2015 se casaron y sólo 15 meses después Amber solicitó el divorcio accusando al actor de violencia doméstica. El divorcio fue oficial en 2017 y en 2018 la actriz publicó un artículo en The Washington Post en el que acusaba a su ex de haberla golpeado, un escrito por el Johnny no volvió a trabajar con Disney en la saga de Pirates of the Caribbean.

A raíz de ello, el histrión puso una demanda contra su ex por difamación con un juicio que dio la vuelta al mundo. De haber perdido, Depp habría enfrentado una contrademanda por 100 millones de dólares en la que Amber también lo acusaba de difamación, por la que habría perdido contratos en su carrera

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.