Kate Moss testifica a favor de Johnny Depp y desmiente las versiones de Amber Heard

El juicio de Johnny Depp y Amber Heard está por terminar, pero antes de que ambas partes esperen la decisión del jurado, hubo un giro inesperado cuando este miércoles Kate Moss subió al estrado -de manera virtual-. Desde Reino Unido, la super modelo no sólo testificó a favor de su exnovio, sino que desmintió por completo las declaraciones de Amber, y explicó que Johnny jamás la empujó por las escaleras, como se ha comentado desde hace tiempo.

En su corta llamada, Kate dijo al jurado que mantuvo una relación romántica con Johnny Depp de 1994 a 1998, una relación mediática que podíamos ver en las alfombras rojas de Hollywood. Y sobre el incidente, la británica explicó que ella y Johnny estaban en un hotel en Jamaica, él salió de su habitación primero y ella lo siguió. “Había caído una tormenta y cuando salí me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda”, dijo la modelo de 48 años.

“Grité porque no sabía qué había pasado, me dolía mucho y él vino corriendo para ayudarme. Me llevó a la habitación y consiguió atención médica”, agregó en su testimonio.

Ante una pregunta directa sobre la conducta de su entonces pareja, Kate aseguró: “No. Nunca me empujó, ni me dio patadas, ni me tiró por las escaleras”. Con sus palabras, Kate no sólo aclaró el rumor de violencia, sino que muestran a Johnny como una persona considerada.

El testimonio no es una buena noticia para Amber, quien el 17 de mayo declaró que durante un percance con Johnny Depp y su hermana, Whitney Heard Henríquez, temió por su seguridad tal como Kate Moss, pues se encontraban cerca de unas escaleras.

La presencia de Kate no estaba contemplada en el juicio, pero el equipo de abogados de actor de Pirates of the Caribbean la llamó como testigo luego de las declaraciones de Amber. Los abogados de la actriz no hicieron preguntas.

Otro revés para Amber Heard

Durante la jornada del martes hubo otro testigo que no dejó nada bueno para la imagen de la actriz. El ejecutivo de Warner Bros. y presidente de DC Films, Walter Hamada, declaró en el juicio que Amber no estaría en la secuela de Aquaman porque la química con el protagonista, Jason Momoa, era escasa, y su desempeño no fue el mejor. Por ese motivo, las horas de Heard en pantalla fueron reducidas de la cinta.

Jessica Kovacevic, representante de Amber, testificó la semana pasada que la carrera de su cliente había decaído por la mala publicidad y reputación que Depp causó con la demanda de difamación que los llevó a juicio. Incluso dijo que todo el tema afectó su contrato con Warner Bros para la secuela de Aquaman. Otro detalle que Hamada desmintió.