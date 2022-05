¿Amber Heard podría ir a la cárcel si se confirma que ‘fabricó’ sus pruebas?

Tras seis semanas de testimonios orales que fueron transmitidos en diferentes plataformas visuales, el pasado 27 de mayo terminó el juicio que enfrentan Johnny Depp y Amber Heard por difamación. Este martes han empezado las deliberaciones del jurado quienes en los próximos días dictarán sentencia definitiva en este proceso legal. Como sabemos, el actor emprendió una maniobra judicial a manera de defensa por los descréditos que hiciera la también actriz en un escrito publicado en el Washington Post en 2018, en el que señala que fue víctima de violencia doméstica.

¿Amber Heard iría a prisión si pierde juicio con Johnny Depp?

Una vez que se dé el fallo y en el supuesto caso que Heard pierda, ¿qué pasaría con ella? Estas son las consecuencias que podría enfrentar la afamada intérprete. En este tipo de proceso que se está viendo en una corte de Virgina no hay cargos penales que se presenten o se puedan presentar contra ninguno de los implicados, ya que es un conflicto civil y no penal; entonces, no hay posibilidades de que Depp o Heard vayan a prisión.

Sin embargo, algunos especialistas en la materia afirman que Amber podría ser llevada a jucio por perjurio y falso testimonio si es que se comprueba que ha “fabricado” las pruebas.

“Si se corrobora la posibilidad de que haya estado fabricando pruebas, fotos, heridas, en definitiva alterando la realidad y registrándola a sabiendas, es probable que los fiscales la acusen formalmente y la lleven a juicio, lo que podría significar ir la cárcel”, argumentó en abogado Aaron Minc en conversación con el portal de noticias Joe.

Depp señaló que busca una compensación económica de US$ 50 millones, más US$ 350 mil adicionales por gastos punitivos, honorarios y pagos de corte.

Por su parte, Heard contrademandó al actor por US$ 100 millones de dólares, por señalar que las acusaciones de ella eran un engaño.

En ese sentido y dependiendo del fallo, el que pierda tendrá que pagar las cifras estimadas.

