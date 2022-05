Johnny Depp regresa a los escenarios tras su mediático juicio contra Amber Heard

Después de estar en la Corte durante las últimas semanas en un juicio contra su ex Amber Heard, Johnny Depp se olvidó por un momento de sus problemas legales para relajarse en un concierto en Inglaterra. Pero, a diferencia de la mayoría, él no asistió como público, sino que se subió al escenario este domingo para tocar junto a su amigo Jeff Beck en el Sheffield City Hall con una presentación sorpresa.

“Bueno… qué sorpresa nos llevamos anoche cuando Johnny Depp se unió a @jeffbeckmusic en el escenario 😱. ¡Le deseamos a Jeff buena suerte para el resto de su increíble gira 😍 y muchas gracias a Johnny Depp por acompañarnos!”, escribieron en Twitter los publicistas del lugar.

Depp tocó tres covers, entre ellos Isolation, de John Lennon; What’s Going On, de Marvin Gaye; y Little Wing, de Jimi Hendrix. También tocó una canción nueva del actor llamada This is a Song for Ms. Hedy Lamarr.

Johhny se veía contento por haber abandonado las formalidades del juicio para abrazar una vez más el estilo rockero. El también cantante vistió una camisa blanca de manga corta que dejaba al descubierto los tatuajes de sus brazos y las múltiples pulseras que luce en las muñecas. En semanas recientes lo hemos visto con el pelo peinado en una cola de caballo, pero ahora lo llevó suelto y con una boina negra que ponía un toque extra y más conocido a su look.

©@Sheffield City Hall





A la espera del veredicto

La semana pasada se dieron los alegatos finales en el juicio de demanda por difamación que Johnny puso en contra de su ex, Amber Heard, quien lo acusa de violencia doméstica. La expareja uvo que asistir por semanas al juzgado de Fairfax, Virginia, en USA. Después de que ambas partes expusieran sus pruebas, ahora es tiempo para que el jurado delibere el veredicto final.

Los siete integrantes del jurado se reunirán este martes 31 para debatir su decisión; sin embargo, aún no hay una fecha confirmada para escuchar el resultado del juicio. El caso fue televisado, lo que permitió que mucha gente se interesara en él. En las redes sociales, Johnny Depp ganó mucha popularidad, mientras que Amber perdió varios seguidores en sus redes sociales.

