¿A qué se dedicará Amber Heard tras juicio contra Johnny Depp?

Después de la tempestad que ha causado en su vida el juicio contra Johnny Depp, Amber Heard ahora buscará la calma. Durante las seis semanas que duró el proceso legal en el que su esposo la acusaba por difamación, las cosas para la actriz no salieron como esperaba, incluso en las redes sociales se nota el poco apoyo que recibió mientras ella, su ex y varios testigos desfilaban en la Corte de Virginia, en donde el veredicto fue a favor de Depp. Grupos en el mundo virtual pedían a las casas productoras no volverla a ver en la pantalla grande, en especial en su papel como Mera en la secuela de Aquaman, por lo que su futuro resultaba incierto. Ha sido ella misma, en su entrevista para Today Show, en la que reveló cuáles son sus planes ahora que el juicio llegó a su fin.

La actriz de 36 años anunció que se dedicará de lleno a la maternidad: “Me convertiré en madre a tiempo completo, donde no tendré que hacer malabarismos con las llamadas de los abogados”, aseguró a Savannah Guthrie sobre sus planes, poniendo una pausa indefinida a su carrera en Hollywood.

Desde hace tiempo anhelaba ser mamá, un sueño que cumplió por medio de un vientre subrogado. En abril de 2021 nació su pequeñita, Oonagh Paige. “Hace cuatro años decidí que quería tener un bebé. Quería hacerlo en mis propios términos. Ahora aprecio lo radical que es para nosotras como mujeres pensar en una de las partes más fundamentales de nuestro destino de esta manera”, escribió la actriz en sus redes sociales cuando llegó la bebé a su vida.

Amber Heard aún ama a Johnny Depp

En su entrevista para la NBC, Amber reveló muchas cosas, entre ellas que aún ama a Johnny Depp a pesar de todo lo sucedido en su relación y el reciente juicio de seis semanas. “Lo amo, lo amé con todo mi corazón”, admitió. A pesar de lo que la gente concluyó durante el juicio, la actriz aseguró que hizo todo lo posible por salvar su relación: “Y traté lo mejor que pude de hacer funcionar una relación que estaba profundamente rota, y no pude”.