Amber Heard rompe el silencio tras juicio con Johnny Depp: ‘Me parece injusto’

Amber Heard no está contenta con el veredicto que el jurado emitió luego del juicio que sostuvo con su exesposo, Johnny Depp. A casi dos semanas de que el actor ganara la demanda de difamación que puso en contra de ella, la actriz volvió al ojo público para hablar de lo que sucedió en la Corte de Virginia a principios de este mes. Y aunque había mostrado su descontento tan sólo minutos del juicio a través de un comunicado en redes sociales, por primera vez habló sobre su experiencia en este mediático enfrentamiento legal, y asegura que el jurado y la gente en el mundo entero se quedó con una impresión falsa sobre ella.

“No me importa lo que la gente piense sobre mí o cómo quieras juzgar lo que pasó en la privacidad de mi propio hogar, en mi matrimonio a puerta cerrada”, expresa Amber en entrevista para NBC News.

“No creo que una persona normal deba saber estas cosas, así que no lo tomo personal. Pero incluso alguien que esté seguro de que merezco todo este odio y exposición, incluso si crees que estoy mintiendo, no puedes mirarme a los ojos y decirme que en las redes sociales ha habido una representación justa”, continuó sobre la forma en la que el público mostró su apoyo a Depp luego de ser testigos de las declaraciones de ambos y de sus testigos en el juicio que fue transmitido en vivo.

La decisión del jurado se basó en pruebas y testimonios de personas allegadas, además de una excelente defensa por parte del equipo de abogados de Johnny Depp, incluyendo a la latina que se llevó las palmas durante el juicio, Camille Vasquez. A pesar de ello, Amber no está convencida en que se tomó la decisión correcta.

“¿Cómo podrían no llegar a esa conclusión? Se sentaron en sus sillas y escucharon por tres semanas infinidad de testimonios implacables de empleados pagados y al final del juicio, inesperados”, continuó recordando la cantidad de personas que acudieron a la Corte a favor del actor de Pirates of the Caribbean, incluyendo a su exnovia, la modelo británica Kate Moss.

Amber Heard, no culpa al jurado por la decisión

A pesar de todo, la actriz de 36 años asegura que no culpa al jurado por el veredicto que tomó, pues considera que cayeron bajo el encanto de Johnny. “De hecho, los entiendo. Es un actor muy querido y la gente cree que lo conoce. Es un actor fantástico”, continuó.