Johnny Depp agradece a sus fans la victoria ante Amber Heard: ‘Hicimos lo correcto juntos’

Johnny Depp sigue conmovido por el apoyo que recibió en los últimos meses de parte de sus fans. Durante su asistencia a la Corte de Virginia, el actor notó la cantidad de gente que lo esperaba en su camino o afuera del edificio de gobierno para demostrarle que le creían y estaban de su lado. Pancartas, canciones, gritos, saludos y hasta besos; Johnny recibió halagos de todo tipo y ahora que ganó la demanda de difamación que puso en contra de Amber Heard, quiso agradecer todas esas muestras de cariño a su público leal, y lo hizo uniéndose a Tik Tok y enviando un mensaje muy especial.

Loading the player...

“A todos mis seguidores más preciados, leales e inquebrantables. Hemos estado juntos en todas partes, lo hemos visto todo juntos”, escribió junto a un video que nos recuerda aquellos días no tan lejanos del actor de Pirates of the Caribbean saludando a sus fans antes de reunirse con sus abogados.

“Hemos recorrido el mismo camino juntos. Hicimos lo correcto juntos, todo porque te importaba”, agregó con imágenes de su escapada a Londres previa al fallo, en donde subió al escenario del Sheffield City Hall para tocar con Jeff Beck.

En el breve clip, con el que ya suma más de 4.1 millones de seguidores, también lo vemos redactando en máquina de escribir el comunicado que emitió minutos después de saber que había ganado la demanda, un fallo a su favor por el que su ex deberá pagar 15 millones de dólares de indemnización.

Aunque las acusaciones de Amber Heard tuvieron repercusiones en la carrera de Johnny Depp, con el resultado del juicio el actor no sólo limpia su nombre ante el público, sino que inicia una nueva etapa en su carrera. “Y ahora, todos avanzaremos juntos. Ustedes son, como siempre, mis empleadores y, una vez más, no tengo forma de decir gracias, más que decir gracias. Así que gracias. Mi amor y respeto, JD”, finalizó.

El festejo de Johnny Depp

Antes de publicar este emotivo mensaje, el histrión fue visto muy contento en un popular restaurante de Birmingham, Inglaterra. Depp, Beck y un grupo de aproximadamente 20 personas celebraron a lo grande. Según reportes de medios locales, disfrutaron de una cena especial para ellos por la que pagaron más de 60 mil dólares.