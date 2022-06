Johnny Depp y su reacción tras la sentencia a su favor: ‘El jurado me devolvió la vida’

Minutos después de que se diera a conocer el veredicto del jurado, en el que se afirmó que Amber Heard difamó a su exesposo Johnny Depp al asegurar que él había cometido violencia doméstica en su contra, el actor compartió en sus redes sociales su postura, mostrándose agradecido por el apoyo de sus incondicionales. La estrella de cine aseguró sentrise aliviado por el hecho de saber que se había hecho justicia y que con esto, se cierra un ciclo de seis años en los que su nombre y su reputación se vieron sumamente afectados.

©GettyImages



Johnny Depp agradeció las muestras de apoyo que recibió en medio de todo este proceso

En un mensaje de dos hojas, el actor de la saga de Piratas del Caribe expresó su sentir, asegurando que el jurado le había devuelto la vida. “Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de aquellos que son más cercanos a mí, la vida de las personas que por muchos, muchos años me han apoyado y creído en mí, cambiaron para siempre. Todo en un parpadeo”, se lee al inicio del texto.

©GettyImages



Amber Heard aseguró que fue víctima de violencia doméstica por parte de su exesposo

“Se me imputaron denuncias falsas, gravísimas y criminales a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenidos de odio, aunque nunca se me imputaron cargos. Ya había dado la vuelta al mundo dos veces en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y mi carrera”, agregó el actor, refiriéndose a los señalamientos que Heard hizo en su contra. “Y seis años después, el jurado me devolvió la vida. Me siento verdaderamente honrado”, indicó.

Depp explicó que no fue nada sencillo tomar la decisión de pedir ayuda y buscar justicia. “Mi decisión de continuar con este caso, sabiendo muy bien los obstáculos legales que enfrentaría y el inevitable espectáculo mundial de lo que sería mi vida, solo se tomó después de pensarlo mucho”.