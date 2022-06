Amber Heard escribirá un libro para contar los detalles de su vida junto a Johnny Depp

Esta historia continuará... en libro. Amber Heard no está nada contenta con el veredicto de la Corte tras el juicio de demanda que su exesposo, Johnny Depp, puso en su contra por difamación. La actriz, además de tener que pagar al actor 15 millones de dólares por daños a su imagen, no quedó como la favorita del público, ya que luego de sus declaraciones ante el jurado y las de los testigos en el juicio, perdió mucha popularidad. Decidida a recuperar su credibilidad, Amber podría estar a punto de escribir un libro a forma de venganza en el que contaría toda su historia sobre el tormentoso matrimonio que asegura que vivió como la señora Depp.

Las ganancias del libro servirían a Heard para pagar parte de la indemnización que debe a su exesposo, según revela OK! Magazine. Esto debido a que la actriz no cuenta con los fondos suficientes para liquidar esta nueva deuda que surgió a raíz de las acusaciones de violencia de género que hizo en una publicación en The Washington Post en 2018.

Aunque Amber contaría exactamente lo que recuerda y lo que vivió, deberá tener mucho cuidado con lo que publica, pues de caer de nuevo en acusaciones directas a su ex, podría provocar otra demanda similar a la que vivió hace unas semanas.

Habrá que esperar al libro para saber a detalle lo que Amber tiene que decir sobre los aspectos de su relación que no ventiló durante el juicio. Declaraciones en las que podemos esperar una nueva confesión de amor, tal como lo hizo en su reciente entrevista con la NBC.

Johnny Depp, una nueva vida

Las cosas son bastante diferentes para Johnny Depp luego de haber ganado el juicio. El histrión se refugia en la música y está de gira con su grupo Hollywood Vampires, en la que toca junto a Alice Cooper, el guitarrista de Aerosmith, Joe Perry; y el de Alice Cooper, Tommy Henriksen.

A Johnny se le nota feliz, sonriente y libre. Tanto que en días recientes decidió cambiar de look, apostando por despedirse de su icónica barba y bigote. Además, se tiñó el cabello un poco más claro, un look con el que algunos de sus fans creen que luce más joven, mientras otros más aseguran que eliminó aspectos que lo hacían reconocible y único.

