Johnny Depp aparece con nuevo look sin barba ni bigote

Desde que Johnny Depp ganó el juicio contra su exesposa, Amber Heard, ha estado dedicándose a la música. Y frente a la multitud que canta con él en los conciertos, apareció esta semana con una apariencia que no dejó indiferentes a sus seguidores.

Johny llegó al Festival de Blues en Helsinki, Finlandia, para presentarse en un concierto y dejó a todos sorprendidos con su nuevo look. El actor de Pirates of the Caribbean ya no luce el distintivo bigote y la barba que coronaban su look, pues optó por dejar libre su cara para seguir con el tour que tiene en mente.

Mucho más liberado, en varios sentidos, Johnny de 59 años, volvió a lucir su melena suelta, a diferencia de la cola de aballo con la que se presentó en la Corte de Virginia. En algunas imágenes parece que también se tiñó el cabello en tonos más claros que permitieron que las luces del evento se mezclaran y le dieran una apariencia distinta.

Fiel a su estilo, llevó sus conocidos lentes de sol y una boina que ponía un toque extra a su ya conocido look de conciertos: pantalón de piel negro, chaleco a juego y camisa blanca de manga corta. Todo siempre acompañado de su guitarra.

Para gusto de los seguidores del actor que estuvieron siempre al pendiente y apoyándolo durante el proceso legal, Johnny anunció una nueva gira con su grupo Hollywood Vampires, en la que toca junto a Alice Cooper, el guitarrista de Aerosmith, Joe Perry; y el de Alice Cooper, Tommy Henriksen.

La banda retoma la gira que pospuso en 2021 debido a la pandemia y tocará en Alemania y Luxemburgo hasta el 30 de junio. “Estén atentos, hay más por venir”, anuncia Depp feliz a sus fans de otros países.