Camille Vasquez: la exitosa abogada de Hollywood que abre el camino para la próxima generación de latinas

¿Tienes algún talento oculto?

“Puedo cantar. Ya no es algo que haga, pero tal vez encuentren algunos videos si buscan lo suficiente (risas). Hice mucho teatro musical mientras crecía. Tengo una historia divertida… Mi padre trabajó para Hilton Hotels toda su carrera, y vivíamos en Anaheim Hilton Towers, y había un restaurante italiano, y los fines de semana tenían a Jerry y Victoria, un dúo que cantaba y tocaba el piano, y son amigos cercanos de mi familia.

Yo cantaba todas las noches que estaba allí, ‘Part Of Your World’, de La Sirenita. Uno de mis recuerdos más antiguos es que, a medida que crecía un poco, ella hacía una broma y me decía: “Te estás haciendo más grande”, mientras me sentaba en su regazo”.