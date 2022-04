Travis Barker y la cariñosa felicitación de cumpleaños a Aitana de la Hoya, quien es como su hija

A pesar de que no los une un lazo de sangre, Travis Barker y Aitana de la Hoya tienen una relación muy especial, como de padre e hija. Con motivo de su cumpleaños, el exbaterista de Blink-182 felicitó a la hija de su exesposa, a quien crio como si fuera suya. Aitana es hija de Shanna Lynn Moakler y el promotor deportivo Óscar de la Hoya. Cuando la pareja se separó, Shanna se casó con Travis, por lo que él se hizo cargo de Aitana. Aunque su realción con Shanna no prosperó, Travis permaneció en la vida de Aitana, quien ya tiene 23 años.

Travis Barker felicitó a la hija de Óscar de la Hoya, a quien crio como si fuera suya

En su perfil de Instagram, donde tiene más de 6 millones de seguidores, el futuro esposo de Kourtney Kardashian, compartió una fotografía con la joven y le dedicó las siguientes palabras: “Nobody likes you when you’re 23 :) Happy Birthday, I love you so much @aitanadelahoya (Nadie te quiere cuando tienes 23 :) Feliz cumpleaños, te amo demasiado @aitanadelahoya)”. A esta felicitación, Aitana reaccionó y debajo del post comentó: “Love you!! feeling very liked this year (Te amo!! Me siento muy querida este año)”.

Para felicitar a su hijastra, Barker usó una referencia de una de sus canciones más populares con Blink-182, What’s my age again?, lanzada en 1999.

Aitana De La Hoya y Travis Barker hace unos años

Travis y Aitana son muy cercanos, y en cada oportunidad que tienen, se reúnen y disfrutan al máximo, aunque no tengan un lazo consanguíneo. Incluso, Aitana ya conoce a Kourtney Kardashian y está feliz por el próximo matrimonio de Travis con la creadora de POOSH.

Óscar de la Hoya y Shanna Moakler se conocieron en 1997 y en febrero de 1999, anunciaron su compromiso. Ese mismo año, pero en el mes de marzo, nació su única hija, Aitana Cecilia de la Hoya. En el 2000, la pareja se separó y cada uno tomó caminos diferentes. Cuatro años después, Shanna conoció a Travis Barker, exbaterista de Blink-182. De inmediato, Travis sintió una conexión especial con la niña y la cuidó como si fuera suya. De su relación con Shanna, Travis tuvo a Landon Asher, quien actualmente tiene 18 años, y a Alabama, de 16.