Irina Baeva sorprende al ‘amor de su vida’, Gabriel Soto, en su cumpleaños

Después de disfrutar al máximo del íntimo festejo que le preparó a Gabriel Soto por su cumpleaños número 49, Irina Baeva le dedicó en redes una cariñosa felicitación y compartió algunas imágenes de cómo sorprendió a su prometido. La actriz usó su cuenta de Instagram para compartir con sus más de 3.9 millones de seguidores un mensaje para el cumpleañero quien, a tenor de las imágenes, se conmovió con la sorpresa que le preparó.

La romántica felicitación de su prometida

Junto a un álbum de fotos donde vemos a Gabriel sosteniendo su pastel de cumpleaños, Irina Baeva escribió: “Amor mío Gabriel que seas siempre el más feliz y que el universo te de vuelva todo lo bello y maravilloso que tú le regalas al mundo. Te amo”. En esta publicación también incluyó algunos videos de su prometido en momentos divertidos. En sus historias, la actriz compartió un clip del momento exacto en el que Gabriel sopló las velitas de su pastel.

Más romántica que nunca, Irina le escribió: “¡Feliz cumpleaños al amor de mi vida!, la más afortunada de ser parte de tu camino”. En las imágenes vemos cómo Gabriel Soto pide su deseo antes de soplar las velitas, con Las Mañanitas, interpretadas por Ángela Aguilar, de fondo. La actriz captó el lindo momento donde se ve al festejado, ilusionado, leyendo la frase que adornaba su pastel: “Más viejo, sabio y caliente que nunca”.

Irina resaltó en el cumpleaños de Gabriel el espíritu libre y positivo del actor. Para muestra, compartió un clip en sus historias, de una de sus tantas visitas al mar donde lo vemos cantando el tema Three Little Birds de Bob Marley, mientras disfrutaban de una jornada en altamar: “Siempre así”, escribió Baeva. En otro video vemos a Gabriel lanzarse al mar de la manera más intrépida: “Y así”, añadió la actriz.

Un cumpleaños trabajando

Por su parte, el actor reveló que pasó su cumpleaños trabajando con el productor de teatro Gerardo Quiroz: “Festejo 40, sí, 40 más 9. Quiero agradecerles a todos sus muestras de cariño, sus mensajes, de verdad, me siento tan bendecido y tan agradecido de tener a tanta gente que me quiere y que me felicita, gracias, los quiero, estoy tratando de contestarles a todos, pero ahorita tengo un ensayo y voy a estar toda la tarde en el teatro”, explicó el actor quien próximamente protagonizará la puesta en escena El precio de la fama.