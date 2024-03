Gabriel Soto reacciona a las declaraciones de Geraldine Bazán en La Casa de los Famosos

El ingreso de Geraldine Bazán al reality televisivo de La Casa de los Famosos, ha generado gran interés entre los televidentes asiduos al programa. Las recientes declaraciones de la actriz, en las que abordó la supuesta infidelidad que vivió en el pasado, -aludiendo a su exesposo, Gabriel Soto-, dieron pie a la conversación que ha llegado a oídos del actor. Con la apertura que lo caracteriza, el galán de telenovelas reaccionó a tales comentarios, sin olvidar reiterar su apoyo a la madre de sus hijas, quien últimamente ha deseado participar en producciones con este tipo de formato, espacios en los que ha revelado detalles de lo que acontece en su entorno privado.

©GettyImages



Gabriel apoya a su exesposa, Geraldine Bazán tras ingresar a ‘La Casa de los Famosos’.

¿Qué dijo Gabriel Soto sobre Geraldine?

Gabriel fue captado por los medios de comunicación para cuestionarlo directamente sobre lo dicho por Geraldine, quien evocó esos instantes en los que, asegura, recibió advertencias y comentarios en redes sobre lo que estaba sucediendo con su relación. “Eso ya pasó hace muchos años y las cosas se tergiversan, y, acuérdense, siempre hay dos caras de la moneda…”, explicó el intérprete de melodramas como Mi Camino es Amarte, declaraciones retomadas por People en Español. Así mismo, hizo énfasis en la posición de su exesposa. “Es la mamá de mis hijas, es inevitable (que no hable de mí)”, afirmó Soto.

Más allá de esos comentarios, Gabriel se mantiene tranquilo, pues en este momento solo le desea lo mejor a Geraldine, mientras él se encuentra al cuidado de sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda. “Muy bien, es trabajo y es algo que decidió hacer. Que le vaya súper bien, que gane…”, explicó el intérprete sobre su exesposa. De hecho, y desde su ruptura, ambos mantienen un lazo de cordialidad por el bienestar de sus pequeñas, un acuerdo que han cumplido al pie de la letra, según han dejado ver, dispuestos a que todo marche con calma en ese sentido.

©@gabrielsoto



Gabriel cuidará de sus hijas mientras Geraldine permanece en el concurso.

Gabriel sobre el ingreso de Geraldine a La Casa de los Famosos

En días pasados, mientras concedía una entrevista a los medios de comunicación, Gabriel Soto fue enterado sobre el ingreso de Geraldine al reality. En ese sentido, el actor opinó, dando muestra del respaldo a su exesposa, aunque feliz por poder permanecer al cuidado de sus hijas durante el tiempo en que la actriz permanezca en el concurso. “Obviamente ya me quedo yo con mis hijas, yo feliz, la verdad. Evidentemente nos ponemos de acuerdo para apoyarnos y finalmente el hecho de que mis hijas estén tanto tiempo conmigo me llena de felicidad…”, dijo, declaraciones retomadas por diversos espacios televisivos, como el programa Venga la Alegría.

©@geraldinebazan



Geraldine reveló en días pasados el acoso que vivió en redes cuando ya se comentaba sobre su infidelidad.

¿Qué comentó Geraldine Bazán?

En una reciente emisión de La Casa de los Famosos, Geraldine aparece conversando con algunas de sus compañeras, quienes hablaban sobre los hombres infieles y la dificultad que implica desenmascararlos cuando estos creen que están haciendo todo a escondidas. Al respecto, Geraldine quiso compartir su experiencia. “Les voy a decir una cosa, a mí me pasó algo que fue muy público que a veces hasta la gente se dio cuenta antes que yo, porque en redes sociales lo que hacían era, de la parte de la chica, hacerme saber que eso estaba pasando… Ahí yo todavía di el beneficio de la duda y lo hablé directamente, me dijeron: ‘No te preocupes, no va a volver a pasar’, y me volvieron a montar en redes sociales: ‘¿Te dolió lo que viste? Vas a ver lo que viene’…”, dijo.