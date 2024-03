Geraldine Bazán recuerda la supuesta infidelidad que vivió hace unos años

A pocos días de su ingreso al reality televisivo La Casa de los Famosos, Geraldine Bazán ha logrado captar la atención de los televidentes, luego de las recientes declaraciones realizadas por la actriz, quien compartió en una charla con algunas de las concursantes detalles de la supuesta infidelidad que vivió hace unos años. Aunque la intérprete de telenovelas evitó mencionar a los involucrados en esa situación personal, los usuarios en redes sociales y varios medios pudieron descifrar que los aludidos en esa charla eran su exesposo, Gabriel Soto, y su actual pareja, Irina Baeva, suceso que de inmediato acaparó los focos de ese momento del programa.

Geraldine se sinceró sobre lo difícil que fue para ella enterarse de la infidelidad.

Lo que dijo Geraldine de la supuesta infidelidad

Todo surgió a raíz de la plática que sostuvieron el pasado fin de semana las habitantes de la casa, quienes abordaron el tema de los hombres infieles y la dificultad que implica desenmascararlos cuando estos creen que están haciendo todo a escondidas. Ante tales argumentos, Geraldine no dudó en compartir su historia. “Les voy a decir una cosa, a mí me pasó algo que fue muy público que a veces hasta la gente se dio cuenta antes que yo, porque en redes sociales lo que hacían era, de la parte de la chica, hacerme saber que eso estaba pasando…”, relató la actriz ante sus compañeras, cautelosa en todo momento.

Geraldine recordó cómo fue su proceder en ese entonces, pues asegura haber dado un voto de confianza a su expareja, pidiéndole alguna explicación ante lo sucedido. “Ahí yo todavía di el beneficio de la duda y lo hablé directamente, me dijeron: ‘No te preocupes, no va a volver a pasar’, y me volvieron a montar en redes sociales: ‘¿Te dolió lo que viste? Vas a ver lo que viene’…”, evocó la también intérprete de teatro y cine. Tales declaraciones de inmediato atrajeron la atención de los televidentes del show y de los usuarios en redes, quienes iniciaron toda una conversación sobre los comentarios de Bazán.

La actriz habló de las indirectas que recibía en redes sociales.

Geraldine meditó en medio de su pasada crisis

En su charla, Geraldine habló del balance que hizo en ese instante frente a la situación que estaba viviendo, pues más allá de lo que se decía había muchos aspectos que debía valorar. “Obviamente mi relación era algo mucho más serio, formal, importante, entonces yo no podía dejarme llevar por (lo que se decía)”, expresó. Acto seguido, Cristina Porta, otra de las participantes que no estaba enterada de lo ocurrido, le preguntó: “¿Y es real o no?”, a lo que Bazán respondió con firmeza: “Claro”.

Geraldine asegura que dio un voto de confianza a su expareja ante lo sucedido.

Recordemos que la entrada de Geraldine a La Casa de los Famosos fue un suceso que causó sorpresa. De hecho, su exesposo, Gabriel Soto, fue cuestionado tan pronto se dio a conocer la noticia, expresando su total apoyo a la madre de sus hijas. “Es su decisión finalmente, el tema es yo estar con las niñas, hablar con ellas y proyectos así va a haber, es trabajo y son proyectos a veces fáciles, a veces no tan fáciles pero mis hijas tienen que aceptar que sus papás trabajan en proyectos que a veces no son tan fáciles…”, dijo el actor en una charla con los medios.