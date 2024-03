Geraldine Bazán pone fin a los rumores sobre un supuesto romance

Desde su ruptura sentimental con Gabriel Soto, los sucesos en la vida sentimental de Geraldine Bazán han avivado el interés mediático. Aunque la actriz suele ser muy reservada en ese sentido no ha escapado de los rumores, como ocurre en esta ocasión, pues hay quienes aseguran que la intérprete de telenovelas, películas y teatro sostiene un romance con el empresario Giovanni Medina. Tras un tiempo desde que comenzó a circular esa versión, finalmente Bazán ha roto el silencio para aclarar de una vez por todas cómo está su corazón, y si es cierto o no que sostiene tal noviazgo.

©@geraldinebazan



Geraldine reveló por qué razón prefiere mantener su vida amorosa lejos del ojo público.

¿Geraldine está enamorada?

Amable como suele ser con la prensa, Geraldine concedió una entrevista durante su reciente asistencia a un evento público, espacio en el que directamente se le cuestionó sobre si en este momento algún galán ocupa un lugar en su corazón. “Les voy a decir una cosa, cuando esté enamorada no diré nada pero habrá señales. Yo creo que eso se nota, además, claro que el amor es lo más importante y me encanta estar en pareja, pero soy una mujer completa. Yo no estoy buscando una media naranja porque yo soy de verdad una mujer completa, aparte con mi trabajo, con mis hijas…”, dijo, declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano.

En ese sentido, también explicó por qué razón prefiere mantener bajo estricta reserva este aspecto de su vida. “Pero creo que esa parte de la vida privada sentimental sí me he vuelto un poquito más recelosa y ustedes lo saben, pues porque realmente estando en el medio o no, puedes salir con una persona y si a la mera hora no funciona, ah, pues ya no funcionó. Ya platicaste, ya dijiste y a la mera hora ya no funciona. Yo respeto mucho como esta individualidad y el no ser público, esto de alguien, no ser expuesto. Cuando eso se pierde, de no ser una persona expuesta y pública, puede llegar a ser muy complicado, para personas que sobre todo no se dedican a esto…”, apuntó.

©@geraldinebazan



Geraldine dijo que respeta la individualidad de quienes no son figuras públicas.

¿Es novia de Giovanni Medina?

Contundente, Geraldine también se refirió a los rumores de supuesto noviazgo con Giovanni Medina, dejando clara la verdadera relación que tiene con el empresario. “Esta es la única vez que lo voy a decir, Gio es mi amigo, ha sido mi amigo siempre, va a seguir siendo mi amigo siempre. Es la cosa que les digo, pasa que yo tengo muchos amigos y puedes salir a tomarte un café con alguien entonces ya dicen (que son pareja)…”, expresó la intérprete, quien ha puesto así punto final a las especulaciones.

©@geraldinebazan



Geraldine aseguró ser solo amiga de Giovanni Medina.

Antes de despedirse, Geraldine reiteró los términos de su convivencia con Medina, destacando algunas de las cualidades del empresario que ha estado ligado desde hace varios años al espectáculo. “Gio es mi amigo y siempre lo va a ser, es un chavo súper trabajador que admiro mucho, que quiero mucho, súper papá, pero es mi amigo y siempre lo ha sido…”, dijo la protagonista de telenovelas, segura de sus palabras y con la firme idea de que, de esta manera, podrá calmar las aguas de lo que se dice sobre su vida amorosa.

Vídeo Relacionado: Jennifer Lopez 'nunca planeó' volver con Ben Affleck Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.