¿Geraldine Bazán presentó al novio de su hija Elissa Marie en sus redes sociales?

Sin duda alguna, para Geraldine Bazán y Gabriel Soto es fundamental mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en las vidas de sus hijas, por lo que su relación con ellas está basada en el respeto y la confianza. Algo que se ha visto reflejado en la forma en la que ambos actores han enfrentado el primer amor de su primogénita, Elissa Marie, quien desde hace algunos meses comenzó una relación al lado de un apuesto jovencito. Y es que ambos se han mostrado abiertos y comprensivos ante la etapa de vida en la que su hija ha entrado, por lo que le han mostrado su total apoyo respecto a su incipiente noviazgo. De hecho, durante la celebración de cumpleaños de Elissa, pudimos verla disfrutando de este día al lado de un guapo jovencito, en imágenes que la misma Geraldine compartió en sus redes sociales. Y aunque no específico si el acompañante de su hija es novio, las imágenes hablaron por sí solas.

©@geraldinebazan



Elissa Marie celebró su cumpleaños 15 al lado de este jovencito

A través de sus historias de Instagram, Geraldine compartió algunas imágenes en las que mostró algunos aspectos de la íntima celebración de 15 años de su hija, la cual se llevó a cabo en la terraza de un lujoso restaurante de la Ciudad de México. Sin embargo, fueron las fotos en las que Elissa aparece al lado de un apuesto jovencito las que más llamaron la atención, pues a pesar de que la actriz no especificó si es él el novio de su hija, sus fans se mostraron emocionados ante las imágenes, pues en ellas se podía ver a la jovencita muy feliz al lado de su acompañante.

Elissa, feliz y enamorada

A la par de su llegada a los 15 años, Elissa Marie vive ilusionada su primer noviazgo. Su papá, Gabriel Soto, habló de este importante acontecimiento en la vida de su hija, a quien apoya de manera incondicional en cada etapa de su historia. Ante la atención que generó la noticia, la jovencita quiso hablar, aunque trató de ser muy reservada. “Sí, ya tengo novio y nada, estoy muy feliz, muy contenta y es algo muy personal para mí, entonces hasta ahí les voy a contar, por ahorita…”, dijo en días pasados al programa televisivo Ventaneando.

©@geraldinebazan



Las lindas fotografías fueron compartidas por Geraldine en sus redes

¿Qué opina Geraldine Bazán sobre el noviazgo de su hija?

Durante una charla que sostuvo con el programa Hoy, Geraldine Bazán habló de cómo ha sido como mamá enfrentar el primer noviazgo de su hija. “Es parte de la vida, yo recuerdo cuando tuve mi primer novio, esa ilusión y me encanta que Elissa lo comparta conmigo, no es nada más que me dijo ‘Ya tengo novio’. No, fue desde un inicio, cuando el niño le gustaba, la conquistaba, la llamaba”, comentó con cierta emoción en la mirada.

La actriz se dijo orgullosa de la complicidad que existe entre ella y Elissa, por lo que se mostró agradecida de que la jovencita haya sido tan abierta en ese tema. “Me comparte muchísimo, lo conozco, es un niño muy lindo, tiene una familia muy bonita y ella está feliz. Me encanta poder acompañarla, que me tenga la confianza, que me cuente y espero que sea así para toda la vida”, agregó.

©@geraldinebazan



La actriz mantiene una relación muy cercana con sus dos hijas

Vídeo Relacionado: Joe Manganiello se muda con su nueva novia después de su divorcio con Sofia Vergara Loading the player...