Así respondió Geraldine Bazán a la pregunta de cómo se lleva Irina Baeva con sus hijas

La estancia de Geraldine Bazán dentro de La Casa de los Famosos ha generado gran interés entre el público televidente. Con el paso de los días, la actriz ha hecho algunas revelaciones sobre los acontecimientos de su vida personal, en específico de su tiempo en el que ocurrió su separación de Gabriel Soto. Aunque mesurada al tocar el tema, la protagonista de telenovelas se muestra cada vez más transparente con sus compañeros de reality, por lo que en esta ocasión abrió su corazón en una plática con Clovis Nienow, a quien contó cómo fue que sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, asumieron la ruptura entre ella y Soto, quien ahora es pareja de la intérprete rusa, Irina Baeva.

©@geraldinebazan



Geraldine habló de cómo ha hecho frente al acoso mediático.

La ruptura, un momento complicado para sus hijas

Como pocas veces, Geraldine evocó la manera en que ella y sus hijas vivieron esos instantes tras concluir su romance con Gabriel, suceso que mediáticamente provocó todo un revuelo mediático. “Al principio fue bien difícil para ellas, públicamente la prensa encima siempre, no respetaban que yo estuviera con las niñas…”, dijo la protagonista de cine, teatro y telenovelas. Así mismo, recordó cuando en una ocasión, mientras promocionaba un proyecto televisivo, fue perseguida por reporteros hasta un elevador sin que a estos les importara la compañía de las niñas. “Nos encerraron en el elevador… No nos dejaban ir, entraron en un pánico (mis hijas), la niña chiquita lloraba, no sabía qué estaba sucediendo…”, contó.

A pesar de la persecución mediática, Geraldine admite sentirse más madura y preparada para lidiar con la prensa, una experiencia que ha adquirido con el paso de los años. “El otro día les decía, he aprendido el hermoso arte del torero, ya soy experta…”, dijo la actriz en su plática con Clovis, en la que además hizo mención de las constantes preguntas de los reporteros tanto a Gabriel como a ella, pues asegura que muchas veces la intención de ello es sacar las declaraciones de contexto.

©@geraldinebazan



Geraldine habló de lo difícil que fue para sus hijas el hecho de su ruptura con Soto.

¿Cómo se lleva Irina con sus hijas?

Luego de separarse de Gabriel, Geraldine Bazán puso de su parte para que la cercanía y contacto de las niñas con su papá se diera de la manera más adecuada. Aunque la actriz reconoce que de inicio no fue fácil separarse de las pequeñas, finalmente han podido establecer una rutina que les permite a ambos organizar sus tiempos y disfrutar con ellas. Sin embargo, el hecho de que Elissa Marie y Alexa Miranda pasen días con su papá, también implica que ellas tengan que convivir con la pareja de este, Irina, un tema que la intérprete no suele tocar en sus charlas, aunque esta vez lo hizo, aunque con mesura.

©@geraldinebazan



Geraldine hizo énfasis en la fuerte comunicación que mantiene con sus hijas.

Fue Clovis quien en un instante preguntó a Geraldine al respecto: “(La pareja de Gabriel) ¿se lleva bien con tus hijas?”, a lo que Bazán respondió sin ningún filtro: “La verdad es que al principio sí les preguntaba porque estaban más chiquitas un poco cómo las tratan, cómo… Hubo un par de cosas ahí. Ahorita ya están más grandes, ya tampoco me gusta ponerlas en esta disyuntiva de que se sientan presionadas de… Yo nada más les dije: ‘Niñas, aquí estoy, ustedes ya están grandes, saben perfectamente cómo se sienten, tienen toda la confianza para venir a decirme a mí o a su papá si alguien las trata mal, si alguien hace una grosería’, entonces yo no les voy a estar preguntando porque tampoco quiero ponerlas en el…”, afirmó.