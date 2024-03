Geraldine Bazán confiesa que le gustaría tener un hijo varón: ‘Uno nunca sabe’

A sólo unos días de su ingreso a La Casa de los Famosos, edición Telemundo, Geraldine Bazán ha comenzado a abrir su corazón y, entre sus primeras revelaciones, resaltó la plática en la que reconoció que sí le hubiera gustado tener un hijo varón. Aunque no descarta la posibilidad, debido a que es una mujer joven, reconoció que actualmente tienen una gran relación con sus hijas, Elisa y Miranda, de 15 y 10 años respectivamente, así que cambiar la dinámica que hay en casa, por la llegada de un nuevo miembro sería un gran reto: “Sí, me lo han preguntado varias veces y sí”, respondió cuando Sylvia del Valle, La Bronca, le preguntó sí se había quedado con ganas de tener un hijo.

La actriz aseguró que, de hacer realidad ese sueño, tendría que ser pronto

¿Buscará ser mamá otra vez?

Geraldine confesó que, aunque está feliz con sus dos hijas, sí le da curiosidad saber cómo hubiera sido la vida con un hijo varón: “A parte de mis dos hijas, sí me hubiera gustado. Me parece que es súper diferente, la energía, la relación madre hija que madre hijo, debe ser distinto la manera en la que te comunicas. En la teoría es otra cosa, con mis hijas, somos tres mujeres, nos entendemos perfecto, pero con un niño, que el fútbol...”, explicó. Más sincera que nunca, respondió si existe la posibilidad de cumplir ese sueño: “Ahorita no pienso en tener otro hijo de más, pero uno nunca sabe”.

La actriz reconoció que no está cerrada a la posibilidad de volver a convertirse en mamá: “Soy una señora, sí, pero soy una mujer joven y saludable, digo, tendría que ser pronto obviamente, pero la verdad es que lo veo lejano”, reconoció. Aunque la idea la ilusiona, admite que tener un bebé representaría cambiar muchas cosas: “En teoría, sí me gustaría, pero pienso en la práctica y digo: ‘¡Qué flojera!’”. Geraldine recordó cómo era viajar cuando sus hijas estaban más pequeñas: “Desde que estaban muy chiquitas viajo con ellas sola, carriola, pañales, pero ahorita ya estoy en un punto en el que ellas hacen su maleta solas”, dijo.

La actriz reconoció que le encantaría sentir la conexión de madre e hijo

La relación con sus hijas

También compartió cómo ha ido creciendo de la mano de sus dos hijas a quienes está criando para que sean mujeres independientes y felices: “Creo que eso es súper importante que sean seguras, sobre todo conscientes, valientes, que sepan lo que quieren y lo que no quieren, que sepan decir no sin miedo, que me tengan la confianza necesaria”. En ese sentido, la actriz reconoció que actualmente tiene una gran relación con las dos: “Ellas me cuentan todo. Me equivoco muchísimo, pero todos los días trato de ser una mejor mamá para ellas”, añadió.

La dinámica familiar

Durante esta conversación, Geraldine se sinceró y recordó lo duro que fue para ella acostumbrarse a compartir el tiempo de sus hijas con Gabriel Soto, tras su divorcio, una dinámica a la que ahora está muy acostumbrada: “Al principio no sabes cómo sufría cuando se iban, yo me quedaba llorando. Ahora aprovecho para hacer mis cosas, ellas también tienen su rutina, aman a su papá. Y yo ya tengo mis espacios para trabajar, hacer mis cosas, tener una pareja, viajar con amigas, para viajar sola también, me gusta mucho”. Por último, habló de la relación sentimental que acaba de comenzar su primogénita: “Sí, ya tienen novio, pero es un niño muy lindo y ella la verdad es que es muy consciente”, finalizó.