Irina Baeva reacciona a las declaraciones de Geraldine Bazán

El paso de Geraldine Bazán por el reality televisivo de La Casa de los Famosos generó gran atención, pues en un par de instantes la actriz evocó el momento de su ruptura con Gabriel Soto. Cautelosa, la intérprete se refirió a la supuesta infidelidad que vivió en su momento, comentarios que, nuevamente, pusieron en el radar a Irina Baeva, pareja de Soto. Al respecto, la actriz de origen ruso se ha pronunciado durante la presentación oficial de la obra de teatro Aventurera, de la cual será protagonista en el papel de Elena Tejero. Directa, fijó su postura y se mostró dispuesta a seguir adelante, más allá de los sucesos vividos en el pasado.

Irina se encuentra motivada por sus nuevos proyectos profesionales.

La firme declaración de Irina Baeva

En un encuentro con los medios de comunicación, Irina se mostró abierta a conversar, instante en el que los reporteros le preguntaron sobre los comentarios hechos por Geraldine, a lo que respondió con firmeza. “Yo siempre vivo en la polémica, lo cual ya estoy súper acostumbrada. Lo único que te puedo decir es que todas las declaraciones y todo ese tipo de comentarios, yo no solamente ya le di vuelta a la página, ya cerré el libro…”, explicó en la charla, declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano.

Para que no existan dudas, Irina reiteró el gran compromiso hacia su trabajo y relaciones personales con la gente que más quiere, sus mayores prioridades ahora más allá de los acontecimientos pasados. “A mí me gusta mucho estar en el presente, creo que tengo muchos proyectos y muchas cosas en el presente en las cuales enfocarme, como lo es la preparación para Aventurera, como lo es La Historia de Juana, que estamos estrenando la próxima semana, como lo es mi familia que vive en Rusia y que pude tener la oportunidad de disfrutarlos y de estar con mis papás, con mis sobrinos, que también lo es mi pareja que está conmigo y me está apoyando constantemente…”, afirmó.

Irina dijo estar agradecida con Gabriel Soto por el apoyo que le brinda.

Pide comprensión a la prensa

Dispuesta a continuar con esta actitud, Irina se siente orgullosa de los logros alcanzados y de pasar la página de sucesos pasados. Sin embargo, reconoce que volver a retomar a ciertos temas también depende mucho de la actitud de la prensa. Por tal motivo, hizo una importante petición a los medios de comunicación, ávidos por seguir de cerca su carrera sobre los escenarios. “Creo que hay muchas cosas en las que me puedo enfocar en el presente y no estar hablando del pasado. Creo que ustedes también tienen muchísimas preguntas que hacer en cuento al tema del presente y no estar dándole vuelta a lo mismo…”, explicó.

Irina dice estar enfocada en el presente.

¿Qué ha dicho Geraldine Bazán?

Luego de su salida de La Casa de Los Famosos, Geraldine concedió una entrevista a la prensa en la que se refirió a los comentarios sobre su vida privada que hizo en la emisión, tratando de ser muy discreta al responder. “Pasa que no te das cuenta, de verdad. Después de tanto tiempo olvidas un poco el contacto en el que estás. No sé, nunca fue con una intención (de afectar), para nada, creo que se nota…”, explicó, declaraciones retomadas por el programa televisivo Venga la Alegría.