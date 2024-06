Gabriel Soto, un papá de película

Eres un papá muy presente. ¿Alguna vez te has perdido un momento importante por exigencias de tu trabajo?

No, gracias a Dios. Siempre he estado en los momentos especiales, como sus cumpleaños o sus Primeras Comuniones. Sí me he perdido un par de eventos de la escuela, pero nada tan importante para ellas. Y me los perdí no porque quisiera, sino porque tenía que trabajar. Me considero bendecido y afortunado de poder estar presente en los principales momentos de sus vidas.