Gabriel Soto revela cómo están las cosas entre él e Irina Baeva

A lo largo de estos días Gabriel Soto ha sido abierto a conversar con la prensa sobre los rumores que lo persiguen, luego de la difusión de algunas imágenes en las que aparece junto a la actriz Cecilia Galliano, su compañera en la obra de teatro El Precio de la Fama. Según explicó, todo se trató de una estrategia publicitaria. Sin embargo, tal acontecimiento ha dado pie a la incertidumbre sobre su relación amorosa con Irina Baeva, pues en días pasados, el actor tampoco asistió al estreno de la puesta en escena Aventurera, protagonizada por su novia, una situación que encendió las alertas entre el público y la prensa.

© Getty Images Gabriel asegura que todo va bien con Irina.

Mientras los días transcurren, las especulaciones toman fuerza, razón por la cual Gabriel ha sido cuestionado recientemente sobre cómo van las cosas entre él e Irina, a lo que respondió de manera concreta y discreta. “Todo bien…”, dijo para las cámaras del programa televisivo Ventaneando, espacio en el que reiteró que todo el asunto de los rumores con Galliano son parte de un plan para dar promoción a la obra, situación de la que asegura Irina estuvo siempre al tanto. “Ella estaba enterada desde un principio y es parte de la estrategia…”, afirmó.

¿Por qué no ha ido a ver a Irina en Aventurera?

Gabriel además se sinceró sobre la razón por la que no ha acudido al teatro a ver a Irina Baeva en su papel de Aventurera. De hecho, tras ser el gran ausente durante el estreno de la puesta en escena producida por Juan Osorio las versiones de crisis tomaron fuerza. “La verdad es que no he podido, estamos dando función nosotros sábados y domingos, ella está dando función jueves, viernes y sábado, pero yo he tenido muchísimo trabajo, pero ya iré pronto…”, reveló Soto durante la charla, en la que además se refirió al trabajo de Irina en la popular obra. “Ella va a acabar siendo una gran Aventurera por la disciplina y por la entrega que ella tiene…”, señaló.

© Getty Images Gabriel Soto puso fin a los rumores sobre Irina.

Irina pasó la noche en un hotel

En medio de las especulaciones sobre lo que podría estar ocurriendo en la vida sentimental de Gabriel, los recientes movimientos de Irina han dado fuerza a los rumores en torno a la pareja. En días pasados, la actriz fue captada llegando a un exclusivo hotel de la Ciudad de México, en el cual pasó la noche. Al respecto, y para desmentir a quienes dan por hecho una separación, Soto respondió: “Todo bien es que se quedó ahí porque está cerca del teatro y tuvo unas pruebas de vestuario”, aseguró el intérprete, quien ha preferido no ahondar en detalles de ese aspecto de su vida personal.

© @irinabaeva Gabriel asegura que en cuanto tenga tiempo asistirá a la obra Aventurera.

En días pasados, Irina concedió una entrevista a HOLA! AMÉRICAS en la que se refirió a su relación con Gabriel, quien asegura la ha apoyado y motivado en esta etapa de su incursión como Aventurera. “Siempre tratamos de estar el uno para el otro. Yo tratar de acompañarlo y hacer los ensayos de la obra de teatro que está presentando ahora, que es El Precio de la Fama, o acompañarlo el día del estreno, igual él tratar de estar conmigo. Obviamente no siempre se puede, porque luego nuestros compromisos laborales se juntan y así no se puede...”, nos contó.