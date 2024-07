Gabriel Soto reaparece en público y revela cómo se encuentra de salud

De vuelta a la vida pública, Gabriel Soto se muestra de buen ánimo y dispuesto a continuar con su rutina, tras haber superado un episodio de salud por el que fue hospitalizado en días pasados. El actor compartió en una reciente charla cómo se encuentra, mientras sigue las indicaciones médicas para poder restablecerse al cien. Recordemos que la reciente hospitalización de Soto fue a raíz de un cuadro de hipertensión arterial, una situación que ha sido controlada, aunque por ahora deberá tomar una pastilla para mantener todo bajo control, según explicó.

Gabriel reaparece ante las cámaras

Amable como suele ser con los medios de comunicación, Gabriel concedió una entrevista para despejar las dudas sobre su salud, espacio en el que habló de lo sucedido, no sin antes agradecer a quienes le expresaron su apoyo y estuvieron pendientes de él en todo momento. “Muy bien (estoy) antes que nada quiero agradecerle a toda la gente, al público. Tuve una descompensación de mi cuerpo, me empecé a sentir muy mal, empecé a sentir que me faltaba el aire, empecé a temblar, se me subió la presión a 170/111…”, dijo, declaraciones retomadas por el programa televisivo Sale El Sol.

Para dejar claro que todo está en orden en ese sentido, Gabriel reiteró: “La verdad es que me sentí muy mal, afortunadamente todo está bien, bajo control…”, explicó el galán de telenovelas, quien permanece enfocado en sus proyectos profesionales, ahora como protagonista de la puesta en escena El Precio de la Fama, en la que comparte créditos con la actriz Cecilia Galliano, quien por cierto lo acompañaba al momento de la entrevista. Así, Soto asume este momento de su vida, procurando los cuidados a su salud y dedicando tiempo a sus compromisos de trabajo.

¿Qué sigue tras su hospitalización?

Al ahondar en sus declaraciones, Gabriel además explicó cuál fue la indicación de los médicos, específicamente por el cuadro de hipertensión que lo llevó al hospital, una situación delicada que requiere de mucha atención. “Toda la semana me mandaron reposo, obviamente una pastilla para la presión, que ya estoy tomando, no sé si de por vida. Ahorita estamos en observación que ya mis médicos están valorando en ese sentido, pero eso es controlable, pero sí me recomendaron hacer ejercicio…”, aseguró el intérprete, quien acatará todas las indicaciones para poder permanecer estable.

A pesar de lo ocurrido, Gabriel se ha dejado ver de muy buenos ánimos, valorando la condición física que tiene para hacer frente a este tipo de eventualidades. “Finalmente estoy bien, fue un susto, pero ya estoy bien, estoy como nuevo. Soy un hombre que me considero fuerte, un hombre sano, pero me pasó y creo que a todos nos ha pasado en algún momento…”, dijo el protagonista de melodramas, quien ha sido muy directo al hablar de ciertas situaciones personales, especialmente cuando su público muestra preocupación por lo que ocurre en su entorno privado. En esa charla, también fue cuestionado sobre su situación sentimental con Irina Baeva, aunque prefirió no responder y abandonar la entrevista.