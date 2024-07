Reportan la hospitalización de emergencia de Gabriel Soto

Este fin de semana Gabriel Soto causó preocupación entre sus fans, luego de que se reportara su hospitalización de emeregencia y la cancelación de todos sus compromisos laborales, entre ellos su presentación en la obra El Precio de la Fama, en la que comparte créditos con la actriz Cecilia Galliano. Por fortuna, todo parece indicar que la salud del intérprete no se ha visto comprometida, por lo que inlcuso ya fue dado de alta y se recupera en casa. Eso sí, se ha indicado que el actor aún se encuentra bajo observación médica.

© Getty Images La salud del actor se vio mermada este fin de semana

De acuerdo con el periodista Carlo Uriel, colaborador del programa Dulce y Picosito de Flor Rubio, quien a través de su perfil de X (antes Twitter) citó al productor Gerardo Quiroz, Gabriel presentó algunos síntomas como dolores en el pecho, vómito, pulso inestable y problemas para respirar, por lo que incluso no llegó al teatro. "Venía para acá, con Moisés su asistente, se puso muy mal, la verdad, muy mal. Le dije: ‘No hermanito, vete al doctor’. Pensamos que les iban a decir que (se tomara un medicamento) porque tenía la presión muy alta, pero no, ya lo dejaron ahí. Entonces, hay que pedirle a Dios para que esté bien”, detalló Quiroz.

Por otro lado, en declaraciones retomadas por el diario El Universal, Gerardo Quiroz reveló que el actor tuvo que pasar la noche en el hopital, hasta que lograron estabilizarlo, por lo que sus compromisos con la obra fueron cancelados al menos este fin de semana. "Se le tuvo que llevar a emergencias y se cancelaron las funciones del fin de semana, se va a quedar en observación y le harán varios estudios. Está internado ahorita, está en emergencias, lo están estabilizando, está canalizado, yo creo que fue una descompensación no sabemos causada porqué”, detalló.

© Medios y Media La obra en la que comparte créditos con Cecilia Galliano tuvo que ser suspendida

Reportan el alta de Gabriel

Por la mañana de este domingo, el periodista Carlo Uriel reportó en sus redes sociales que Gabriel Soto ya fue dado de alta y que se recupera en casa. Eso sí, se ha insistido en que el reporte médico ha sido reservado, por lo que el actor permanecerá bajo observación médica y deberá someterse a unos estudios el próximo martes, según compartió al reportero el mismo Quiroz.

Por otro lado, en la charla que el productor de la obra El Precio de la Fama tuvo con El Universal también reveló que el futuro de esta producción estaría en suspenso, pues dejó abierta la posibilidad de cancelarla en caso de que su protagonista no pueda volver a ella. "O estamos todos los que somos, o no sigue adelante la temporada hasta que sea el momento oportuno, porque gracias a Dios hay muy buena aceptación, hoy estaba sold out cuando tuvimos que cancelar", agregó.