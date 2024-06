Gabriel Soto explica por qué que sus planes de boda e hijos con Irina Baeva tendrán que esperar

Gabriel Soto e Irina Baeva emocionaron a todos sus fans cuando, en el cumpleaños número 28 de la actriz rusa, en 2020, se comprometieron durante una romántica velada de la que compartieron en exclusiva los detalles con HOLA! Aunque iniciaron con los planes de boda, las situaciones en torno a ambos los han hecho aplazar ese gran día en el que lleguen al altar. Si bien la pareja inició el año con la posibilidad de darse el “sí, acepto” durante 2024, Gabriel Soto confirmó que nuevamente tendrán que postergar su unión como marido y mujer, así como sus planes de ser papás.

“Lo hemos platicado y creo que ahorita estamos los dos en un momento de mucho trabajo, sobre todo ella”, dijo Gabriel en entrevista para Siéntese Quien Pueda, sobre su deseo de volver a ser padre, esta vez con Irina.

Y es que la originaria de Rusia está llena de proyectos, en especial ahora que ha sido nombrada la nueva protagonista de la obra de teatro Aventurera. “Ha luchado tanto y le ha echado tantas ganas durante ya tantos años que ha estado aquí en México, que finalmente le está yendo bastante bien”, dijo orgulloso de su prometida.

A pesar de sus metas personales, Gabriel expresó: “Ahorita creo que no es el momento, pero ella es muy joven todavía”. Y con un poco de humor, agregó: “Yo, aunque no lo estoy, me siento muy joven”.

En cuanto a los planes de boda, el actor mexicano explicó que también es algo que continúa en pausa, pero que no quitan el dedo del renglón ya que es un gran sueño de Irina el casarse. “Tampoco queremos hacer una boda en donde no esté su familia. Todavía sigue el conflicto en su país, es bastante complicado. Entonces, ¿para qué hacer una boda si no está su familia? ¿Para qué hacer una boda cuando ahora está trabajando tanto? Mientras estemos bien, eso es lo importante, ya la boda vendrá después”, aseguró Gabriel.

La reacción de Gabriel Soto al ver a Irina trabajar con su ex

El mundo artístico es más pequeño de lo que parece, y es cuestión de tiempo para que los caminos de varias celebridades se vuelvan a cruzar, como ha sido el caso de Irina Baeva y su ex, Emmanuel Palomares, con quien trabajará en la obra Aventurera. Al respecto, Gabriel Soto expresó lo que siente de ver a su prometida compartir escena con el también actor.

Con mucha madurez emocional, dijo en entrevista para Sale El Sol: “Ya ese capítulo ya se cerró hace muchísimo tiempo y ella misma lo dijo, no pasa nada. Como lo dije en una entrevista ahora en Miami, somos adultos y nos ha tocado trabajar con exes y pues no pasa nada”. Y agregó: “No para nada (me dan celos), confío mucho en mi mujer”.