Irina Baeva cuenta cómo le afectaron los comentarios al inicio de su relación con Gabriel Soto

Irina Baeva inició una historia de amor en 2018 junto a Gabriel Soto; sin embargo, lo que para ella era una nueva ilusión, pronto se convirtió en el blanco de comentarios que la señalaban como la tercera en discordia y quien había ocasionado el divorcio del actor con Geraldine Bazán. A pesar de las críticas y señalamientos hacia su persona, la originaria de Rusia siempre se mantuvo con la frente en alto y sin hacer réplicas negativas al respecto, un tema del que se sinceró en días recientes.

“Después de todo, finalmente, muchas de las cosas negativas y positivas en la vida, son un aprendizaje”, dijo reflexiva durante una entrevista para el programa De Primera Mano. Y, a pesar de todo, Irina no se arrepiente de nada de lo que vivió en aquellos primeros años de su noviazgo con el mexicano.

“Es muy importante aprender a transformar las cosas negativas en un aprendizaje y, al día de hoy, creo que el crecimiento personal que tuve a lo largo de todos estos años, puedo decir, con certeza, cien por ciento, que no cambiaría ni un momento, ni una cosa, ni un día porque no me haría ser la persona que soy el día de hoy”, dijo tranquila.

Con una idea clara de cómo afrontar cada situación que se pone en su camino, añadió: “Para mí han sido todas estas etapas, con todo lo que conllevaba, han sido muy importante vivirlas y pasarlas mal y bien. Hay muchos momentos buenos, muchos momentos malos; pero, sobre todo, transformarlas en algo positivo”.

Las palabras de Irina son coherentes con sus actos, pues cuando se encontraba en la boca de todos con este tema, la rusa se limitó a mostrar su lado de la historia y cómo a diario se enfrentaba a un cyberbullying. Pero eso no la hizo detenerse en su camino como actriz y mucho menos frenar a su corazón o alejarse de Gabriel, de quien sigue muy enamorada y con planes de llegar al altar.

El compromiso de Irina Baeva y Gabriel Soto

En octubre de 2020, Irina Baeva y Gabriel Soto se comprometieron durante el cumpleaños número 28 de la actriz. Sin embargo, sus planes para el gran día han tenido que ser aplazados varias veces y por diversos motivos. El principal fue la pandemia, que por los altos contagios que azotaron al mundo entero, no permitían las grandes reuniones y fiestas. Al dejar pasar el tiempo, las agendas de ambos se complicaron, dejando de lado el festejo y dando pie a rumores de crisis en su relación; mismos que ellos se han dedicado a callar con declaraciones y fotos juntos.

Además, el conflicto entre Rusia y Ucrania hizo que la pareja pospusiera nuevamente los planes de su enlace, ya que la situación había puesto en peligro a la familia de Irina; eso sin contar que la situación era tan preocupante que los ánimos de una fiesta lejos de su país no eran los ideales.

Durante estos años, Irina y Gabriel siguen juntos y enamorados, disfrutando de su relación y abiertos a lo que venga. Sin embargo, el actor ha desatado rumores de una boda secreta luego de llamar “esposa” a la actriz en una de sus publicaciones en las redes sociales. Un detalle de sus vidas que aún está por confirmarse.

