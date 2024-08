Tras sus recientes declaraciones, Irina Baeva se olvida de todo con un viaje a Las Vegas

Hace unos días, Irina Baeva abrió su corazón en una entrevista exclusiva con HOLA! AMÉRICAS para hablar de su separación de Gabriel Soto. La guapa actriz rusa desmintió los rumores que rodearon su relación con el actor mexicano a últimas fechas, y reveló que apenas en marzo se había unido con él en una boda espiritual. Tras este desahogo, la estrella de telenovelas ha emprendido un reconfortante viaje a Las Vegas.

© Instagram @irinabaeva Tras el revuelo que causaron sus declaraciones sobre su ruptura, Irina ha viajado a Las Vegas.

Este 2 de agosto, en medio de su temporada en la obra Aventurera, Irina compartió en su cuenta de Instagram un vistazo de su aventura a la famosa ‘Ciudad que nunca duerme’, revelando que no se encontraba sola, sino con muy buena compañía.

© Instagram @irinabaeva Irina viajó a Las Vegas con el publirrelacionista Víctor Khun.

La actriz de 31 años viajó a Las Vegas junto al publirrelacionista Victor Khun, con quien comparte no solo una relación laboral, sino también una buena amistad. En las imágenes se veía a Irina luciendo tan guapa como siempre, y en algunas esbozando una sonrisa. Además, la intérprete mostró algunas fotos de las delicias gastronómicas que ha disfrutado durante su estancia en la ciudad.

© Instagram @irinabaeva Irina Baeva está sanando tras lo vivido.

La actriz de Soltero Con Hijas (TelevisaUnivision) no reveló los motivos de su viaje, pero sí dejó ver lo bien que la estaba pasando. No sería raro que Irina haya querido tomarse un descanso luego de intensas semanas de ensayos y presentaciones de la puesta en escena que protagoniza.

© Instagram @irinabaeva Irina Baeva mostró lo mucho que ha disfrutado sus días en Las Vegas.

© Instagram @irinabaeva Irina mostró hermosas vistas de 'La ciudad que nunca duerme'.

Tranquila y haciendo frente a la situación

En la entrevista que concedió a HOLA! AMÉRICAS, Irina reveló Gabriel Soto difundió el comunicación sobre su ruptura sin su autorización. Aunque esta situación resultó muy dura para ella, puesto que admitió que sigue amando al actor, está decidida a seguir adelante. "Es muy raro porque siento mucha paz, estoy muy tranquila, pero con mucho dolor. Es contradictorio a lo mejor, pero esas serían como las dos sensaciones que predominan”, confesó.

“Ganas de huir no me faltan, pero no me iré”, expresó al hablar también de la polémica que ha generado su participación en Aventurera. Lejos de dejarse llevar por las críticas negativas que ha recibido por su papel en la obra, Irina ha puesto todo su empeño y disciplina para sacar adelante el icónico personaje que anteriormente han interpretado actrices de la talla de Edith González.

Irina contó que fue Gabriel quien decidió poner punto final a su relación, y aunque ella aún no entiende por completo los motivos, está tranquila por saber que hizo todo lo posible para salvarla, “Me enamoré, amé, amo. Y lo hice todo, lo humanamente posible, para que las cosas funcionaran. Y me voy en este momento con la conciencia tranquila de que realmente no hubo nada más que hacer. Se terminó el ciclo, pero no puedes, en una relación de dos, ser tú el único que está todo el tiempo jalando hacia adelante”, compartió.